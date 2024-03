«РН-Уватнефтегаз» запустил в промышленную эксплуатацию Северо-Немчиновское месторождение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») запустила в промышленную эксплуатацию Северо-Немчиновское месторождение Уватского проекта.

Дебит первой эксплуатационной скважины Северо-Немчиновского месторождения – более 140 тонн/сут. При ее строительстве было выполнено 10 стадий ГРП. Также на месторождении проведены сейсморазведочные работы методом 3D, пробурены поисково-разведочные скважины, создана необходимая инфраструктура, связавшая новый актив с Тямкинским добывающим хабом.

Освоение месторождений методом формирования хабов на Уватском проекте позволяет эффективно разрабатывать менее крупные месторождения-спутники за счет использования действующей производственной инфраструктуры.

В краткосрочной перспективе на Северо-Немчиновском месторождении планируется пробурить более 30 горизонтальных скважин. Будут применяться технологии, увеличивающие продуктивность пластов, такие как многостадийный гидроразрыв. Для оптимизации сроков строительства и ввода скважин в эксплуатацию их бурение будут вести сразу две установки со встречным движением.

Повышение эффективности восполнения запасов и их последовательный ввод в разработку является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти».

«РН-Уватнефтегаз» вносит существенный вклад в развитие промышленного потенциала региона. Ввод в эксплуатацию новых месторождений, производственных объектов создает квалифицированные рабочие места. Участие местных подрядных организаций и поставщиков в реализации Уватского проекта дает мультипликативный эффект для развития региональной экономики.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

28 марта 2024 г.

