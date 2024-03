Проект «Цифровая экосистема столичных библиотек» вошел в шорт-лист престижного международного конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проект «Цифровая экосистема столичных библиотек» вошел в шорт-лист международного конкурса Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS Prizes 2024) в номинации «Доступ к информации и знаниям».

«Столичные библиотеки давно вышли за рамки стандартных помещений с книгами. Сегодня это комфортные технологичные пространства, где москвичи могут провести свободное время, поработать, посетить интересные мероприятия. Такая трансформация произошла в том числе благодаря процессу цифровизации. Город предлагает жителям экосистему сервисов, которая включает различные возможности — от доступа ко всем городским книжным фондам по единому читательскому билету до бронирования книг с помощью специального сервиса “Библиотеки Москвы”. Высокая оценка на международном уровне — еще одно подтверждение того, что проект актуален не только для жителей Москвы, но и как пример для других регионов и стран», — рассказал Борис Фролов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Проголосовать за московский проект можно онлайн до 31 марта. Для этого требуется зарегистрироваться на сайте, перейти по ссылке, а потом выбрать в категории 3 AL — C3 проект The Digital Ecosystem of Moscow Libraries.

Всего на участие в конкурсе поступило свыше тысячи заявок. Их прислали более чем из 40 стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Конкурс проводит Международный союз электросвязи.

Премия WSIS Prizes проводится в Швейцарии с 2004 года. Победителями становятся проекты, которые внесли существенный вклад в общественное и инновационное развитие городов и стран. В 2022 году статус «проект-чемпион» присвоили интерактивному городскому гиду «Узнай Москву». В 2023 году в шорт-лист конкурса вошел проект «Лидеры цифровой трансформации» Агентства инноваций Москвы. Во время онлайн-голосования будут определены участники финального этапа конкурса.

Москва развивает библиотечную цифровую экосистему с 2018 года. Она включает в себя единую информационную систему, в которой работают городские библиотеки. Там можно найти сведения обо всех книжных фондах и полезные сервисы для читателей.

Брать книги в любой библиотеке позволяет единый читательский билет. Узнать, где именно есть нужное издание, можно в сервисе «Библиотеки Москвы» — там также предложат забронировать книгу, перенести срок возврата или найти наиболее удобную читальню.

В сервисе регулярно публикуют тематические подборки книг: произведения для путешествий, детективы для детей и многое другое. Работает и рекомендательная система, которая формирует персональные подборки литературы на основе сведений о том, какие книги пользователь бронировал раньше или добавлял в избранное.

