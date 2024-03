Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития об увеличении лимита программы льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит поддержать строительство 167 гостиниц, 10 аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 круглогодичных парка развлечений.

«То решение, которое Вы сейчас озвучили о расширении Программы льготного кредитования, позволит поддержать 167 крупных отелей в 55 регионах. Увеличение лимита Программы по номерному фонду с 48 до 59 тысяч номеров позволит поддержать строительство всех заявленных инвесторами проектов, которые соответствуют критериям отбора», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с Президентом по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов.

В их числе 110 гостиничных проектов категории 3-4 звезды с номерным фондом 27 тыс. номеров и 57 проектов — категории 5 звезд на 11 тыс. номеров.

Кроме того, повышение лимита в части посещаемости горнолыжных курортов и аквапарков – с 10 до 23 млн человек в год – поможет создать дополнительные точки притяжения. Речь идет о канатных дорогах и подъемниках на девяти горнолыжных курортах: в Карачаево-Черкессии, на Камчатке, в Пермском, Краснодарском, Алтайском краях, Челябинской области, на Ямале.

Поддержку направят и 10 аквапаркам. Такие проекты будут реализованы в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Челябинской, Ульяновской, Тамбовской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также в Татарстане. Кроме того, льготные кредиты получат 3 круглогодичных парка развлечений. Они будут созданы в Москве, Ленинградской области и Республике Алтай.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI