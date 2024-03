Почетный работник культуры Москвы Елена Николаева — о профессии библиотекаря, любви к истории и редких книгах

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Искать, найти и не сдаваться» — девиз заведующей отделом редкой книги и мемориальной работы библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева Елены Николаевой, почетного работника культуры города Москвы. Почти 40 лет она посвятила библиотечному делу, не только отвечая за книжный фонд и выдавая издания читателям, но и трудясь в архивах в поисках важных исторических сведений: восстанавливала факты из жизни писателей, изучала судьбы столичных усадеб и их владельцев. На счету Елены Николаевой сотни авторских проектов, докладов и исследований.

Корреспондент mos.ru отправился в библиотеку, чтобы узнать, как любовь к литературе и истории предопределила судьбу нашей героини.

Тихий шелест страниц

Книжные стеллажи, стенды с журналами и квадратные письменные столы — в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева слышен только шелест страниц. По мягкому ковру от входа мы направляемся к светлой витой лестнице. Здесь нас встречает с теплой улыбкой Елена Николаева, в ярком джемпере и больших круглых очках. В руках у нее ключ от одного из необычных помещений библиотеки — зала редкой книги и книжных коллекций.

Поднявшись на третий этаж и распахнув деревянные двери, библиотекарь прошла в центр зала. По стенам расположились высокие шкафы со стеклянными дверцами, внутри которых десятки старинных книг, журналов и альбомов.

«Здесь живет история. То, за что я так ценю свою профессию. Я с детства мечтала связать жизнь с изучением прошлого и даже хотела поступать по этому профилю в вуз, но не набрала буквально полбалла. Тогда я поступила и окончила Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина (сейчас это Московский педагогический государственный университет) по специальности “учитель географии”. Но со временем мечта осуществилась, я устроилась в Российскую государственную библиотеку для молодежи. Сначала расставляла и выдавала книги, затем писала исследовательские работы. В январе 2001 года перешла в Тургеневку, где заведовала отделом истории библиотек и библиотечного дела, потом — отделом редкой книги и мемориальной работы. На этой должности тружусь и сейчас», — рассказывает Елена Николаева.

О зале редкой книги и книжных коллекций она говорит с особым трепетом, ведь в нем находится самое ценное — память поколений. Здесь хранится около трех тысяч изданий — сборники, книги и журналы из коллекции основательницы библиотеки Варвары Морозовой, опубликованные с 1848 по 1885 год, а также тургениана. В нее входят экземпляры произведений Ивана Тургенева и работы других авторов, посвященные его творчеству.

Среди рядов старинных книг Елена Николаева находит одну, непохожую на остальные. Это «Эллада и Рим» немецкого историка Якоба фон Фальке. На первой странице дата — 1881 год и самая первая печать библиотеки. Издание отличает не только возраст и яркий символ читальни, но и внушительный размер.

Затем «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете в издании Максима Кантора, недавнем и в то же время редком, бережно перелистывает страницу. Из печати вышло всего 35 экземпляров. Философская драма представлена на немецком языке и украшена готическими иллюстрациями.

«У нас есть и еще одно сокровище — коллекция книжных памятников. Так называют экземпляры с наибольшей ценностью. Это книги, вышедшие до 1830 года. Их у нас 12. Такие издания обязательно нужно хранить в месте, куда не попадает солнечный свет», — подчеркивает Елена Николаева.

Библиотекарь показывает нам открытую коробочку, внутри — небольшой томик Гавриила Державина 1808 года. Различить изображение на обложке практически невозможно, но она не потеряла свой первозданный цвет.

«Все это очень ценно, ведь книги хранят память прошедших столетий. Издания покупали, читали, передавали и отдавали, но их страницы всегда будут помнить прикосновения рук», — отмечает Елена Николаева.

Любовь к истории и дело всей жизни

Из зала редкой книги и книжных коллекций поднимаемся на пятый этаж. В кабинете с мансардными окнами библиотекарь проводит большую часть рабочего дня. На ее столе возвышаются стопки книг, лежат блокноты с заметками и памятные фотографии.

Одна из профессиональных задач Елены Николаевой — готовить программу ежегодных чтений по истории столичных библиотек. В 2024-м они прошли уже в 29-й раз. Чтения провели в феврале, а по их итогам Елена Николаева делает сборник. Этим направлением своей работы она гордится, ведь с каждым годом интерес к прошлому библиотек появляется и в других городах России. В этот раз к чтениям присоединились участники из 16 регионов страны.

Поработав над сборником, библиотекарь обязательно проверяет электронную почту. Часто ей пишут читатели с просьбой отыскать в хранилищах редкую книгу или посоветовать, где можно найти нужную им информацию. Ответ Елена Николаева пишет кропотливо. Она никогда не отказывает читателям и всегда старается помочь.

«Библиотекарь должен быть доброжелательным. Нужно уметь ставить себя на место читателя. Ведь ты — его проводник в мир литературы и публицистики. С этим я даже связала свое хобби. Мы с мужем уже 35 лет водим экскурсии по Москве и Подмосковью — показываем, где жили и творили писатели, какие места упоминаются в их книгах», — говорит она.

На экскурсии Елена Николаева познакомилась и с будущим мужем Федором: он был гидом, а она с любопытством вникала в каждое его слово. Со временем отношения окрепли, а литературные прогулки стали семейной традицией. Сейчас супруги водят экскурсии по выходным. Плату с участников они не берут — передать знания для них ценнее.

Во время подготовки к одной из таких прогулок Елена Николаева изучала мемуары москвичей, живших здесь в XIX веке, и составила экскурсию по окрестностям библиотеки с рассказом о судьбе французской модистки Полины Гебль, ставшей женой ссыльного декабриста Ивана Анненкова и прототипом героини романа Александра Дюма «Учитель фехтования».

В будущем Елена Николаева планирует провести москвичей по местам, упоминаемым в произведениях Ивана Тургенева, и познакомить их с творчеством и судьбой Владимира Одоевского. О нем библиотекарь написала книгу «Русский Фауст. Владимир Федорович Одоевский». В числе ее достижений и звание почетного работника культуры города Москвы, которое Елена Николаева получила в 2018 году.

«Всегда значимо, когда твою работу замечают и отмечают, я за это очень благодарна. И продолжаю идти вперед. Каждую пятницу, например, провожу в Главном архивном управлении города Москвы. Там я нахожу старинные бумаги и документы. Так, исследуя сведения о купле-продаже — купчие, можно узнать, кто был владельцем московских зданий. А другие архивные документы позволяют определить степень родства или факт знакомства», — отмечает Елена Николаева.

Чтобы легко читать старинные записи, библиотекарь погрузилась в изучение дореформенной орфографии. С собой она всегда носит блокнот, куда аккуратным почерком записывает фамилии князей и княгинь, даты и адреса. Елена Николаева смогла определить, например, кому принадлежало здание библиотеки-читальни И.С. Тургенева в Бобровом переулке в XVIII-XIX веках.

Перевернув лист блокнота, она смотрит на часы. Под стеклом на столе — механические ходики. Они сопровождают работу библиотекаря уже 25 лет.

«Жизнь — дело интересное. Пока одни предметы хранят историю, другие помогают делать открытия. Много лет я занимаюсь любимым делом и каждый день узнаю что-то новое, — подчеркивает библиотекарь. — Главное — не просто искать информацию, а не сдаваться, даже если ответ не лежит на поверхности. Тут нужна нацеленность, напористость. Идти вперед, искать, пока не поймешь, вот как оно на самом деле было».

