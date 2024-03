Политех — территория творчества

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе прошла Межрегиональная конференция вузов «Система развития культуры, творчества и культурно-массовой деятельности в вузах».

Творчество в Политехе — это неотъемлемая часть образовательного процесса. Руководство университета поддерживает студентов в развитии творческих способностей, предоставляя возможности для самовыражения и экспериментов в различных областях искусства и организации досуга. Именно поэтому Студенческий клуб СПбПУ стал организатором конференции и объединил под своей крышей шесть вузов: СПбПУ, СПбГАСУ, РЭУ, ГУУ, МГЮА и ДГТУ г. Шахты.

В первый день в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» представители университетов рассмотрели культурные, творческие и культурно-массовые направления работы. Второй день был посвящён решению кейсов в коворкинге «Лепота» в Студклубе. Участники обсудили особенности специфики работы со студентами, перспективы взаимодействия поколений, современные тенденции и технологии. В заключительный день делегаты представили разработанные рекомендации для вузов в области культуры, культ-масса и творчества, а также обменялись мнениями, как развивать молодёжную политику не только среди студентов, но и в среде преподавательского состава. Проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов и директор Студенческого клуба Анна Перебилло оценивали решения на защите кейсов и давали советы по дальнейшей работе.

Мы разобрали трудности, с которыми чаще всего сталкиваются вузовские сотрудники в области культуры и творчества, сформулировали рекомендации, которые могут повысить эффективность. Будем развивать нашу работу в больших масштабах, чтобы передать наш опыт другим университетам России , — рассказала Анна Перебилло.

