Покажите креатив на V Чемпионате ArtMasters

Открыта подача заявок на самый масштабный конкурс в сфере креативных индустрий Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. В этом году Чемпионат отмечает свой первый юбилей – 5 лет. Государственный университет управления предлагает своему творческому активу побороться за существенный призовой фонд.

ArtMasters — это масштабные соревнования для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Чемпионат даёт возможность молодым талантам раскрыть свой потенциал, повысить профессиональное мастерство, представить свои проекты и получить финансирование, а также найти работу мечты.

Целью Чемпионата является отбор и поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и развития профессиональных компетенций в индустрии культуры.

В этом году наш призовой фонд составляет 36 000 000 рублей!

Топ-3 финалиста в каждой компетенции получат денежные сертификаты:

Основная возрастная категория (18-35 лет):

1 место — 750 000 ₽

2 место — 500 000 ₽

3 место — 250 000 ₽

Возрастная категория «Юниоры» (14-17 лет):

1 место — 300 000 ₽

2 место — 200 000 ₽

3 место — 100 000 ₽

Гранты можно потратить на образование, покупку профессионального оборудования и на реализацию авторского проекта. Также участников Чемпионата ждут дополнительные баллы при поступлении в вузы или стажировки в ведущих компаниях страны – а это шанс найти работу мечты.

Успей подать заявку до 27 апреля 2024 года. Регистрируйся прямо сейчас на официальном сайте Чемпионата ArtMasters.

