Покажите креатив на V Чемпионате ArtMasters

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Открыта подача заявок на самый масштабный конкурс в сфере креативных индустрий Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. В этом году Чемпионат отмечает свой первый юбилей – 5 лет. Государственный университет управления предлагает своему творческому активу побороться за существенный призовой фонд.
ArtMasters — это масштабные соревнования для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Чемпионат даёт возможность молодым талантам раскрыть свой потенциал, повысить профессиональное мастерство, представить свои проекты и получить финансирование, а также найти работу мечты.
Целью Чемпионата является отбор и поддержка лучших молодых представителей творческих профессий, создание благоприятных условий для раскрытия их потенциала и развития профессиональных компетенций в индустрии культуры.
В этом году наш призовой фонд составляет 36 000 000 рублей!
Топ-3 финалиста в каждой компетенции получат денежные сертификаты:
Основная возрастная категория (18-35 лет):
1 место — 750 000 ₽
2 место — 500 000 ₽
3 место — 250 000 ₽
Возрастная категория «Юниоры» (14-17 лет):
1 место — 300 000 ₽
2 место — 200 000 ₽
3 место — 100 000 ₽
Гранты можно потратить на образование, покупку профессионального оборудования и на реализацию авторского проекта. Также участников Чемпионата ждут дополнительные баллы при поступлении в вузы или стажировки в ведущих компаниях страны – а это шанс найти работу мечты.
Успей подать заявку до 27 апреля 2024 года. Регистрируйся прямо сейчас на официальном сайте Чемпионата ArtMasters.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 28.03.2024
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