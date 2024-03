Поделимся кровью с бойцами СВО

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 апреля 2024 года в холле ЦУВП ГУУ с 10:00 до 13:00 будет проходить сбор крови (донорство). Мероприятие состоится в рамках Недели здоровья, которая пройдёт в нашем вузе с 1 по 6 апреля.

Приглашаем всех желающих сдать кровь для нуждающихся и бойцов СВО!

Дни донора являются давней традицией в ГУУ. Помимо социальной значимости, донация полезна и для самих доноров – изъятие небольшого количества крови приводит к активизации систем иммунной защиты, способствует деятельности печени и поджелудочной железы. А в условиях проводимой специальной военной операции важность этой акции и вовсе не требует особых объяснений!

Донорами могут быть:

– здоровые люди в возрасте от 18 лет;

– граждане Российской Федерации, либо проживающие на её территории не менее одного года;

– люди весом не менее 50 кг.

Не рекомендуется сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи, а также если вы чувствуете какое-либо недомогание, головную боль или озноб. Накануне не следует употреблять жирную, жареную, острую или копчёную пищу, есть орехи, бананы, молочные продукты или яйца. За 48 часов до переливания следует отказаться от употребления алкоголя, а за 72 часа от нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, анальгин, парацетамол и др.) Не курите за час до сдачи крови.

В день сдачи крови необходимо иметь при себе оригинал паспорта и СНИЛС (можно продиктовать номер из Госуслуг), а для иностранных граждан — паспорт, вид на жительство или непрерывная регистрация. Ждём всех 2 апреля!

