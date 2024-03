Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Почти 20 московских компаний стали победителями конкурса отечественных брендов «Знай наших». Его организовали Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Цель конкурса — стимулировать развитие перспективных российских брендов. Победители получают поддержку в продвижении на маркетплейсах и в медиа, членство в бизнес-объединениях, доступ сотрудников к образовательным программам и возможность бесплатного участия в крупных мероприятиях. Конкурс прошел в номинациях «Высокие технологии», «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив» и «ИТ».

«В этом году 19 столичных компаний признали победителями конкурса: три в пяти основных номинациях и 16 в специальных. Среди них производители одежды и тканей, продуктов питания, косметики, ИТ-решений и интерактивного оборудования. Промышленность Москвы — движущая сила экономики и центр отечественной индустрии. Предприятия города ежедневно вносят значительный вклад в развитие технологического суверенитета страны: уверенно обеспечивают потребности рынка в качественной и востребованной продукции, наращивают объемы производства и создают инновационные решения. Поэтому поддержка компаний — один из ключевых факторов их устойчивого роста», — отметил Владислав Овчинский.

Среди победителей конкурса в номинации «Потребительские товары» — столичная компания «Профит Хаус», которая выпускает пластиковые экотовары для дома. Сегодня в ее ассортименте свыше тысячи видов изделий из переработанных материалов. Это, в частности, емкости для хранения, цветочные горшки, аксессуары для уборки, ящики для инструментов. Ежегодно товарная линейка бренда расширяется на 150 новых позиций.

Торгово-производственная компания «Южный Урал» изготавливает одежду с принтами в тематике русской культуры и истории — футболки, спортивные костюмы и другие товары. Она удостоилась победы в рамках номинации «Наше наследие». По итогам 2023 года предприятие нарастило производство втрое.

Также в числе победителей в специальной номинации «Высокие технологии» — компания BM Group «Фабрика инноваций», столичный разработчик интерактивного оборудования. Мультимедийные доски, экраны, интерактивные табло и другие устройства предприятия используются, например, в образовательных организациях, офисах, социальных учреждениях и магазинах.

В конце декабря прошлого года компания поставила более 130 интерактивных панелей для Первого московского образовательного комплекса. Такие сенсорные экраны управляются стилусом или касанием рук. Устройство позволяет устанавливать дополнительные программы, работать в режиме нескольких страниц, загружать файлы, мгновенно передавать изображения и документы на ноутбуки учащихся.

По словам генерального директора компании Владимира Буйвидиса, по сути устройство представляет собой огромный компьютер с рабочим столом, папками и другим. Им удобно пользоваться как планшетом, решая задачи в несколько касаний привычными жестами: открывать документы, переключаться между приложениями, запускать воспроизведение файлов в автоматическом режиме и так далее. Панели оснащены собственным программным обеспечением. Производитель может выпускать до 20 тысяч таких устройств в год.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.

В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI