На участке бывшей промзоны Грайвороново появится жилой квартал с хоккейным центром

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Нижегородском районе в течение пяти лет построят жилой квартал с хоккейным центром. Город заключил с правообладателем договор о комплексном развитии части бывшей промзоны Грайвороново. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Реорганизацией участка бывшей промзоны Грайвороново на юго-востоке столицы площадью 3,57 гектара займется его правообладатель ООО “Спутник-МС”. Город заключил с ним договор о редевелопменте площадки. Девелопер возведет здесь современный квартал, где смогут найти работу более 790 горожан. Инвестиции в реорганизацию территории превысят 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит около 283 миллионов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок расположен недалеко от станции метро «Нижегородская». Сейчас на его территории находятся склады.

«В течение пяти лет на участке планируется построить более 26,6 тысячи квадратных метров современного жилья. Поблизости появится хоккейный центр общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров, а также магазины, офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Кроме того, будут выполнены все необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строят дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их прорабатывают по поручению Сергея Собянина.

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