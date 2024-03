На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-квиз ко дню основания Большого театра

Source: MIL-OSI Russian Language News

На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-викторину, посвященную дню основания Большого театра. Пользователям предлагается ответить на 10 вопросов об истории, традициях и ключевых фигурах, связанных с созданием, развитием и художественной трансформацией театра.

«Один из главных символов Москвы, Большой театр, на протяжении почти двух с половиной веков остается в числе знаковых мест мирового искусства. Уникальный репертуар, нетривиальная сценография делают его неотъемлемой частью российской культуры. Открыть для себя интересные подробности многовековой истории легендарного театра можно, приняв участие в увлекательном квизе ко дню его основания. Онлайн-викторина доступна и в мобильном приложении “Узнай Москву”», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Большой театр нередко называют колыбелью русской музыкальной культуры. Его выдающиеся танцоры и балетмейстеры, великие дирижеры и композиторы вошли в историю не только отечественного, но и мирового искусства.

28 марта (17 марта по старому стилю) 1776 года губернскому прокурору столицы князю Петру Урусову была подписана привилегия, позволяющая ему стать «содержателем всех театральных в Москве представлений» с последующим обязательством возвести каменный театр. Именно этот день и принято считать датой основания Большого. При каком правителе театр был построен — первый вопрос викторины.

Торжественное открытие театра состоялось 30 декабря 1780 года. Здание в стиле екатерининского классицизма возвели в рекордные по всем показателям сроки — всего за пять месяцев. Изначально его построили не на Театральной площади, а в другом месте. Где именно появилось первое здание, предстоит вспомнить участникам викторины.

После пожара 1812 года был объявлен конкурс на возведение нового здания театра — уже на Петровской (ныне — Театральной) площади. Комиссия выбрала проект профессора Императорской академии художеств Андрея Михайлова. Однако его замысел оказался чересчур дорогостоящим. Кроме того, здание театра выходило настолько объемным, что зрительно подавляло ряд соседних малоэтажных строений. Доработать предложенный проект поручили другому зодчему. Его имя предстоит назвать пользователям, отвечая на третий вопрос квиза. Подсказка: этот архитектор внес самый значительный вклад в восстановление Москвы после окончания Отечественной войны 1812 года.

Несколько вопросов квиза посвящено репертуару театра. Именно по заказу Большого Петр Чайковский написал один из своих шедевров, премьера которого состоялась в 1877 году. Участников викторины попросят вспомнить, о чем идет речь.

В оперной труппе театра в разные годы блистали царь-бас Федор Шаляпин, лирические тенора Леонид Собинов и Сергей Лемешев, королева оперы Галина Вишневская, а также легендарные меццо-сопрано Ирина Архипова и Тамара Синявская. В разгар Великой Отечественной войны произошло знаменательное событие: сезон открылся героико-трагической оперой, ставшей неувядающей классикой национального репертуара. О какой постановке идет речь — предстоит ответить участникам квиза.

Другие вопросы викторины связаны со знаменитыми личностями, служившими театру, историческими событиями и архитектурными особенностями сооружения.

Портал «Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описания более 2,3 тысячи зданий, 702 памятников, 405 музеев, 486 мест, 266 прогулочных маршрутов, а также сведения о 333 исторических личностях. Все это доступно и в мобильном приложении «Узнай Москву».

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

