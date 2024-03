На первом заседании нового Ученого совета были рассмотрены технологические приоритеты страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Михаил Дмитриев / Высшая школа экономики

27 марта состоялось первое заседание Ученого совета НИУ ВШЭ в новом составе. На нем был одобрен перечень и состав комиссий, которые осуществляют предварительное рассмотрение вопросов перед их включением в повестку дня. Кроме того, участники заседания рассмотрели технологические приоритеты России и наметили пути участия коллективов университета в решении задач технологического развития. Открывая заседание, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов напомнил о трагедии, которая произошла на прошлой неделе в «Крокус Сити». Там были студенты и сотрудники Вышки — все они живы, некоторым из них оказана психологическая помощь. Сразу после теракта в университете начал работать Ситуационный центр. Члены Ученого совета почтили память жертв трагедии минутой молчания.

На заседании был окончательно сформирован новый состав Ученого совета, и в торжественной обстановке ректор подписал соответствующий приказ. В Ученый совет вошли 135 человек. 87 были избраны на Конференции работников и обучающихся НИУ ВШЭ, которая прошла 19 марта на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия», 20 — включены по должности (руководство университета), 28 — рекомендованы ректором. В их числе — директора кампусов, деканы, директор Лицея НИУ ВШЭ, а также студенты, представленные в Ученом совете впервые. Ученый совет обновлен наполовину — из предыдущего состава в него вошли 67 человек. При этом, как подчеркнул Никита Анисимов, преемственность остается важным фактором его работы. На заседании также был одобрен перечень и состав комиссий Ученого совета, которые осуществляют предварительное рассмотрение вопросов перед их включением в повестку дня. Комиссии могут быть постоянными и временными, за прошедшие пять лет они рассмотрели 2298 вопросов. Члены Ученого совета могли записаться в несколько комиссий, отметив свои приоритеты, и самой популярной оказалась комиссия по организации научных исследований. Первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг представил доклад о новых технологических приоритетах России. С учетом этой информации коллективы университета могут наметить ориентиры для своей дальнейшей работы.

«Приоритет по-прежнему отдается фундаментальным исследованиям с усилением ориентации на практические результаты с высоким уровнем технологической зрелости, востребованные экономикой, государством и обществом. Это касается не только технологического блока университета, но и всех направлений нашей научной повестки», — подчеркнул Леонид Гохберг. Он пояснил, что основные векторы в этой сфере задает Концепция технологического развития России на период до 2030 года, принятая в прошлом году. Этот документ предусматривает создание широкой линейки контролируемых Россией приоритетных технологий, их продвижение от исследований к реальному сектору, а также устойчивое функционирование и развитие производственных систем. Леонид Гохберг охарактеризовал проекты технологического суверенитета, в числе которых импортозамещение воздушных судов, беспилотные авиационные системы, лекарства, медицинские изделия и другое. Это проекты полного цикла — от исследований до технологических разработок и продуктовых решений, и Вышка может принять в них участие, продвигая свои компетенции в крупных и значимых междисциплинарных направлениях. Еще один блок реализации технологической политики — соглашения правительства с крупными компаниями по развитию 11 технологических направлений, и в рамках этих соглашений компании-лидеры сформировали консорциумы. Есть возможность войти в эти консорциумы, притом что, как отметил Леонид Гохберг, экспертные комитеты «довольно жестко рассматривают все предложения».

В этом году завершается нацпрограмма «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой НИУ ВШЭ, в частности, активизировал исследования и разработки в области ИИ, и ей на смену приходит нацпроект «Национальная экономика данных». Он предусматривает продолжение поддержки исследовательских центров в области ИИ, стипендии студентам и аспирантам, льготный доступ к вычислительным мощностям и проч., так что коллективы Вышки должны быть готовы принять в нем участие. Первый проректор НИУ ВШЭ также рассказал о проекте «Картирование российского ландшафта исследований и разработок в сфере цифровых технологий: тематики, организации, специалисты и компетенции», в рамках которого были оценены возможности и степень востребованности исследовательских коллективов университета в этой сфере, а также намечены потенциальные партнеры. Были проанализированы направления исследований НИУ ВШЭ в области ИИ, в том числе те, где пока не удалось достичь выдающегося уровня. «Ряд этих направлений заслуживает приоритетного внимания», — отметил Леонид Гохберг. Завершая доклад, он охарактеризовал динамику публикаций НИУ ВШЭ в области ИИ. По числу публикаций в международных журналах университет занимает первое место в России, порядка 40% — публикации на самых престижных конференциях А*, причем этот показатель был достигнут в рекордно короткие сроки. «Мы не можем останавливаться на достигнутом, понимая, что эти позиции могут завтра оказаться уже не первыми. Очень сильна конкуренция, в том числе за людей, и это требует от нас опережающей динамики, концентрации усилий и поворота к прикладным решениям», — заключил Леонид Гохберг.

