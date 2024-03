Source: MIL-OSI Russian Language News

С 4 марта по 14 июня 2024 года проходит международный конкурс «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

Присоединиться к составлению заданий для одной из самых масштабных акций Российского географического общества, которая пройдет в 2024 году уже в десятый раз, может любой желающий вне зависимости от возраста, места жительства и гражданства.

Вопросы должны способствовать развитию интереса к географии и популяризации географических знаний, а также должны быть посвящены общей географии и России. На конкурс принимаются только вопросы закрытого типа, с вариантами ответов, среди которых должен быть лишь один верный.

Подробные требования к вопросам и примеры их изложения представлены в информационном письме.

Один человек может отправить не более трёх вопросов.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 июня 2024 года подать заявку на официальном сайте.

В 2023 году Диктант состоялся на территории России и 109 зарубежных стран. Одной из площадок для проведения диктанта стал Государственный университет управления. На очных и дистанционных площадках в акции приняли участие более 500 000 человек. За всю историю акции в ней приняли участие более 3 млн человек из 126 стран.

