Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

«Год назад в проекте участвовали только студенты профильных московских колледжей и вузов, а с 2024-го попробовать себя могут жители любого региона страны, любой профессии и уровня образования. Единственный критерий — возраст. Подавшему заявку должно быть от 18 до 35 лет», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В рамках программы молодые специалисты разберутся в специфике туристического бизнеса в столице и познакомятся с экспертами отрасли. После успешного прохождения тестирования участники получат электронный сертификат. Кроме того, они смогут посетить ярмарку вакансий в Москве и встретиться с ведущими работодателями.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI