Мэр Москвы открыл новый путепровод через МЦД-3 рядом с аэропортом Шереметьево

Завершена реконструкция развязки на подъездах к аэропорту Шереметьево. Движение по путепроводу через пути третьего Московского центрального диаметра (МЦД) и новым съездам в районе 24-25-го километров Ленинградского шоссе открыл Сергей Собянин.

«Это новый современный путепровод, пересечение Ленинградского шоссе и МЦД-3. Причем он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идет к Шереметьеву. Таким образом, улучшилось движение транспорта для жителей Подмосковья, Зеленограда, в общей сложности это около 600 тысяч человек. И конечно, улучшилось движение в сторону ведущего аэропорта столицы — Шереметьево», — сказал Сергей Собянин.

За последние годы Правительство Москвы реконструировало или построило заново 24 автомобильных путепровода через железнодорожные пути. В планах на ближайшие четыре года — еще девять путепроводов. Так улучшается связанность соседних районов. Кроме того, это необходимо для реализации планов модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также создания МЦД и высокоскоростных магистралей.

Строительство путепровода через пути МЦД-3 началось в декабре 2021 года и завершилось в марте 2024-го. По словам генерального директора АО «Дороги и мосты» Алексея Крапивина, новый путепровод открыли на шесть месяцев раньше установленного срока.

Работы проходили без приостановки движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

«Новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 заменил старое сооружение, построенное в начале 60-х годов. Он стал почти в два раза длиннее — 521 метр, выше на один — четыре метра и шире: вместо шести теперь восемь полос движения», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Старый путепровод последние годы находился в предаварийном состоянии. Помимо этого, его габариты не отвечали современным требованиям по эксплуатации высокоскоростных поездов, что препятствовало развитию железнодорожной инфраструктуры, включая строительство будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

В рамках проекта также построили эстакаду — съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра города длиной 417 метров с двумя полосами движения в одном направлении, а также съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева» протяженностью 566 метров с двумя полосами движения в одном направлении.

Кроме того, реконструирован участок основного хода Ленинградского шоссе длиной 873 метра с тремя — четырьмя полосами движения в каждом направлении.

«Новые дороги улучшат транспортное обслуживание близлежащих районов, Зеленограда и подмосковных Химок, где живут около 600 тысяч человек, облегчат путь в аэропорт Шереметьево, повысят пропускную способность прилегающих магистралей, а также позволят проложить дополнительные железнодорожные пути для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По оценкам аналитиков Центра организации дорожного движения, в утренний час пик время в пути уменьшится на участках:

— Ленинградского шоссе от 2-й Подрезковской улицы до Международного шоссе — на 29 процентов;

— от улицы Репина в городе Химки до Международного шоссе — на 27 процентов;

— Международного шоссе от М-11 «Нева» до Ленинградского шоссе — на 14 процентов.

Помимо сокращения времени в пути до аэропорта Шереметьево, значительно улучшится транспортное обслуживание районов Молжаниновский Северного административного округа и Куркино Северо-Западного административного округа, а также Зеленограда и подмосковных Химок с общим населением более 560 тысяч человек. За счет оптимизации транспортных потоков более удобно можно будет подъехать к торговому центру «Мега», станции Молжаниново МЦД-3 и другим важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

До конца 2024 года планируется завершить строительство остальных объектов, включенных в проект реконструкции развязки, в числе которых:

— боковые проезды вдоль Ленинградского и Международного шоссе;

— участок дороги от Вашутинского до Международного шоссе;

— съезды на прилегающую улично-дорожную сеть и подъездные дороги.

Всего в рамках проекта построят 5,7 километра дорог, проложат 87,5 километра инженерных коммуникаций, а также возведут одно очистное сооружение. В районе деревни Новодмитровки установят шумозащитные экраны общей протяженностью около одного километра. Кроме того, в рамках благоустройства территории разобьют 13,1 гектара газонов, высадят 9,1 тысячи деревьев и кустарников.

Путепроводы через железнодорожные пути

Правительство Москвы и Правительство Московской области совместно с ОАО «РЖД» реализует масштабную программу строительства или реконструкции путепроводов через железнодорожные пути. С начала 2011 года за счет бюджета Москвы построили и реконструировали 24 автодорожных путепровода:

— Крестовский путепровод на проспекте Мира через пути Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и Октябрьской железной дороги;

— семь путепроводов на Московском центральном кольце, среди которых Ленинградский, Можайский, Звенигородский, Волоколамский, Коптевский, Богородский, а также путепровод от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы;

— путепровод на седьмом километре Павелецкого направления МЖД в районе станции Нагатинская (до 20 февраля 2020 года — Нижние Котлы);

— путепровод на 34-м километре Курского направления МЖД (Щербинка);

— путепровод на 18-м километре Калужского направления МЖД (Переделкино);

— путепровод на 33-м километре Калужского направления МЖД (Кокошкино);

— путепровод на 36-м километре Калужского направления МЖД (Крекшино);

— путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей через пути Курского направления МЖД;

— Митьковский путепровод через пути Митьковской соединительной ветви МЖД и Русаковскую улицу;

— Очаковский путепровод через пути Киевского направления МЖД (в рамках реконструкции Рябиновой улицы);

— путепровод над путями Белорусского направления МЖД неподалеку от станции Жаворонки;

— путепровод через пути МЦД-2 на участке Московского скоростного диаметра (Юго-Восточной хорды) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца;

— путепровод через пути Киевского направления МЖД в районе станции Матвеевская;

— путепровод через пути МЦД-1 с реконструкцией улицы Барклая;

— путепровод через пути МЦД-2 в рамках строительства автодороги от Варшавского шоссе до деревни Яковлево;

— Старорублевский путепровод через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта;

— Дмитровский путепровод через пути МЦД-3 (Октябрьская железная дорога) в районе станции Петровско-Разумовская;

— путепровод в районе 24-25-го километра Ленинградского шоссе на пересечении с МЦД-3 (Октябрьская железная дорога).

Сейчас ведутся работы по проектированию, реконструкции и строительству девяти путепроводов, в числе которых:

— путепровод «Текстильщики-1» на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы;

— путепровод через пути МЦД-1, соединяющий улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей;

— путепровод через пути Ярославского направления МЖД, соединяющий улицу Малыгина и Малыгинский проезд;

— путепровод через пути МЦД-3 (Октябрьская железная дорога), соединяющий Валаамскую улицу и улицу Академика Королева;

— путепровод через пути Медведковской грузовой ветки, соединяющий Костромскую улицу и Юрловский проезд;

— путепровод (тоннель) в районе Силино Зеленоградского административного округа через пути МЦД-3 (Октябрьская железная дорога);

— путепровод через пути МЦД-2, соединяющий 2-ю Мелитопольскую и Веневскую улицы;

— путепровод через пути Ярославского направления МЖД, соединяющий улицы Менжинского и Дудинка;

— путепровод через пути МЦД-2, соединяющий улицу 8 Марта с улицей Приорова.

Аналогичные работы по строительству или реконструкции путепроводов через железнодорожные пути проводятся и в Московской области.

Новые дороги Москвы

С 2011 по 2023 год Правительство Москвы построило 1360 километров дорог, что составляет около 25 процентов от существующей улично-дорожной сети. Возведено 429 новых тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, появилось 311 внеуличных пешеходных переходов.

Ключевыми задачами на ближайшие годы станут развитие радиальных направлений, соединение разрозненных территорий и создание новых поперечных связей на активно застраиваемых территориях комплексного и опережающего развития, интеграция улично-дорожной сети, остановочных пунктов и транспортных узлов — метро, МЦК и МЦД.

Приоритетными проектами также остаются продление южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) за пределы МКАД, завершение строительства Южной рокады и автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В планах на 2024 год — строительство 94 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. В числе основных объектов:

— транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля (основные работы завершены в марте этого года) и Алтуфьевским шоссе;

— участок МСД от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе;

— участок автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны (первый этап);

— путепровод в районе 24-25-го километров Ленинградского шоссе (движение открыто в марте);

— дублер Калужского шоссе (первый этап).

С 2025 по 2026 год планируется построить 171 километр дорог, 41 искусственное сооружение и 45 пешеходных переходов.

