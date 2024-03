Москва одобрила гранты столичным производителям оборудования — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Одобрены первые в этом году 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Общий размер финансовой помощи — больше 133 миллионов рублей. Ее получат производители оборудования в сфере транспортной и городской инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, производства пищевой продукции, металлообработки и полиграфии и другие», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Среди тех, кто получит грант, — производитель плодородных грунтов, натуральных реагентов, минеральных удобрений и строительных материалов и компания, занимающаяся изготовлением и обработкой стекла. Это также резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», который выпускает инновационные препараты для косметологии.

«Грант на оборудование — одна из самых популярных мер поддержки среди московского бизнеса. В 2023 году 448 предприятий получили свыше двух миллиардов рублей», — уточнил Сергей Собянин.

С условиями предоставления гранта и других программ финансовой помощи можно ознакомиться на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI