Минэкономразвития усовершенствовало методику оценки издержек для защиты интересов бизнеса

Новая методика оценки стандартных издержек бизнеса, разработанная Минэкономразвития России, вступит в силу 8 апреля 2024 года. Соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте. Методика поможет авторам нормативных документов быстрее и точнее рассчитывать затраты, которые могут возникнуть у компаний при исполнении требований законодательства.

Для упрощения процедуры расчета стандартных издержек впервые предусмотрены справочники с готовыми данными. Например, в справочнике стандартных величин указаны стандартные затраты рабочего времени на выполнение типовых операций, стандартная стоимость рабочего часа персонала и другие шаблонные величины. Также разработчики смогут пользоваться справочником типовых оценок, которые основаны на уже имеющихся расчетах стандартных издержек.

Кроме того, новая методика улучшает качество расчетов: она предусматривает вычисление альтернативных издержек, издержек простоя и недополученной прибыли. До этого учитывались только информационные и содержательные издержки – расходы компании на сбор, подготовку и представление органам власти необходимой информации в рамках исполнения требований законодательства, на закупку различного оборудования или найм персонала.

«Оценка затрат бизнеса проводится как для проектов нормативных правовых актов, так и для уже действующих документов. Расчеты необходимы, в том числе для корректировки законодательства, а именно исключения из него избыточных или неактуальных требований, исполнение которых может затруднить работу многих компаний. Новая методика позволит разработчикам нормативных документов еще точнее анализировать затраты бизнеса, и тем самым защищать интересы предпринимателей», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

