Минэкономразвития: инвестиции в туризм превысили 800 млрд рублей в 2023 году

Вложения бизнеса в туристическую отрасль по итогам прошлого года составили более 800 млрд рублей, что на треть превышает показатели 2022 года. Такой результат во многом стал возможен благодаря мерам поддержки, направляемым в рамках национальных проектов, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с Президентом по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов.

«Растет инвестиционная активность. Бизнес вложил в отрасль более 800 млрд рублей. На треть больше, чем в 2022 году. Было введено 12,5 тысяч новых номеров, рост за год – плюс 10%», – сказал Максим Решетников.

Министр отметил, что увеличение номерного фонда сегодня во многом связано с мерами поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Например, благодаря решению Президента о выделении дополнительных 11 млрд рублей по программе субсидирования строительства модульных гостиниц, был увеличен охват поддержки. По этой программе уже поддержано 18 тыс. номеров в 66 регионах страны. Из них введено 4,5 тыс., оставшиеся будут введены до конца года.

Кроме того, гостиничный бизнес получает поддержку и по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 2023 году благодаря льготному кредитованию и зонтичным поручительствам Корпорации МСП, предприниматели привлекли более 24 млрд рублей кредитных средств, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин обозначил цель: к 2030 году нарастить число турпоездок по стране почти в два раза, до 140 млн. В 2023 году в России было совершено 78 млн турпоездок, это на 21% больше 2022 года.

