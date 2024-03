Минэкономразвития: в 2024 году появится сборник экомаршрутов России, Китая, Монголии и Кореи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Четыре страны-участницы Расширенной туманганской инициативы (РТИ) договорились разработать совместный сборник перспективных экотуристических маршрутов. Решение было принято в ходе семинара по продвижению экологического туризма в Северо-Восточной Азии, который состоялся в рамках 15-й сессии Совета по туризму РТИ в городе Байкальске Иркутской области.

«Сборник планируется выпустить в течение 2024 года. Он будет включать порядка 50 экотуристических маршрутов на территории России, Китая, Монголии и Кореи», – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев.

Результатом этой работы станет создание актуального и подробного справочника для продвижения туристических направлений всего региона Северо-Восточной Азии. Планируется, что он будет распространяться среди представителей туристического бизнеса стран РТИ и клиентов туристических агентств.

Объединенный сборник экомаршрутов позволит ускорить продвижение отечественного туристического потенциала с акцентом на регионы Сибири и Дальнего Востока, а также повысит информированность туристического сообщества о перспективных и уже существующих экотуристических проектах в Северо-Восточной Азии.

