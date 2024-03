Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поделилось информационными материалами по наиболее значимым мероприятиям и результатам национального проекта «Наука и университеты» за 2023 год.

Национальный проект «Наука и университеты» реализуется с 2018 года по Указу Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В настоящее время действие Указа продлено до 2030 года.

Основными целями национального проекта «Наука и университеты» являются:

— обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития;

— обеспечение привлекательности работы в России для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей;

— опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

Предлагаем буклет Министерства науки и высшего образования с информационными материалами:

Буклет Наука и университеты 2023

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI