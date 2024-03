Марат Хуснуллин: Интеллектуальные транспортные системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» внедряют в 56 регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Элементы интеллектуальной транспортной системы, Рязанская область

В 2024 году по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем выполняются в 62 городских агломерациях в 56 регионах. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Интеллектуальные транспортные системы – это важная составляющая комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Они помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где потом тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Благодаря этому эффективность управления транспортным комплексом в крупных городах, комфорт водителей и пассажиров значительно повышаются, а люди быстрее добираются в точки назначения. В 2023 году мероприятия по внедрению умных систем проводились в 57 городских агломерациях в 51 субъекте страны. В этом году число агломераций, которые принимают участие в программе, выросло до 62, они расположены в 56 регионах», – сказал Марат Хуснуллин.

Впервые по нацпроекту с этого года умные системы начнут внедрять в Приморском крае, Смоленской и Курганской областях, Республике Северная Осетия – Алания, а также в городе федерального значения Севастополе.

«Главная цель интеллектуальной транспортной системы – автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах. В этом году на мероприятия по внедрению ИТС предусмотрено свыше 3,15 млрд рублей», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Рязанской городской агломерации с 2020 по 2023 год установлено более 200 единиц оборудования, из которых 150 приобретены за счёт средств федерального бюджета. Благодаря комплексам интеллектуальной транспортной системы дорожные службы оперативно получают информацию о текущей обстановке, работе пассажирского транспорта, авариях. Положительные изменения отмечают и жители областного центра.

Продолжится внедрение интеллектуальной транспортной системы и в Тульской городской агломерации. Здесь такая работа ведётся с 2020 года. За это время были синхронизированы существующие системы контроля дорожного движения, а также запущены дополнительные, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Установлено, дооснащено и модернизировано 145 умных светофоров и 8 пешеходных переходов. Чтобы разгрузить центр города, внедрено 11 стационарных комплексов контроля парковочного пространства. Действует свыше 255 камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Один из лидеров по внедрению интеллектуальной транспортной системы – Красноярский край. За два года только на региональных дорогах установлен 161 детектор транспорта, 9 автоматических метеостанций, 18 динамических информационных табло и знаков переменной информации.

