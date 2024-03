Инвесторы смогут купить три крупных помещения для развития бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город выставит на продажу три крупных коммерческих объекта общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. Новые владельцы смогут использовать их по своему усмотрению. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время город выставит на продажу три крупных объекта недвижимости общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров в районах Хорошево-Мневники, Центральное Чертаново и Дорогомилово. Помещения расположены на первых и цокольных этажах жилых домов, имеют высокие потолки и отдельные входы. Новые владельцы смогут использовать их для реализации различных бизнес-проектов», — рассказал Максим Гаман.

Самое большое помещение площадью 948,6 квадратного метра находится в районе Хорошево-Мневники по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 5. Оно расположено в 22-этажном жилом доме, построенном в 2010 году. Помещение с потолками высотой от трех до 4,6 метра занимает первый и второй этажи, у него два отдельных входа. Оно подойдет для размещения офисов, торговых объектов, учреждения дополнительного образования или для реализации сразу нескольких бизнес-идей.

В районе Чертаново Центральное будет выставлено на торги помещение площадью 372 квадратных метра на цокольном этаже дома по адресу: Чертановская улица, дом 48, корпус 3. Предусмотрен отдельный вход и большие окна. Объект подойдет, например, для салона красоты и парикмахерской. Кроме того, здесь можно открыть языковую школу или пункт выдачи заказов.

Третье помещение площадью 354,3 квадратного метра находится в районе Дорогомилово по адресу: Бережковская набережная, дом 8. Оно занимает подвал и первый этаж девятиэтажного дома, имеет отдельный вход и витрины. Здание с хорошими подъездами для автотранспорта расположено в 10 минутах ходьбы от станции метро «Киевская», на первой линии набережной. Новый собственник сможет использовать помещение для магазина, культурно-досугового или выставочного центра, представительства компании.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. Участвовать в торгах можно не выходя из дома — вся процедура проходит онлайн. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

