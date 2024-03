ИИ в медицине и цифровой туризм: о чем расскажут эксперты трека «Москва будущего» на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Международной выставке-форуме «Россия» гостям пространства Москвы расскажут, какие современные инновации столица внедряет в разные отрасли, которые формируют основу для технологичного будущего города. Посетители узнают, как искусственный интеллект (ИИ) помогает в диагностике болезней и обучении детей, поговорят о проектах в области развития умных городов, транспортных систем и экологической устойчивости.

Эксперт в области технологического развития расскажет о перспективах и вызовах для общественного транспорта, которые появляются благодаря внедрению беспилотных технологий. Заместитель руководителя проектного офиса Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина в сфере искусственного интеллекта пригласит послушать о возможностях ИИ в диагностике заболеваний. Учитель физики, астрономии и естествознания поговорит с гостями о преимуществах учебной цифровизации в современном образовательном процессе. Кроме того, посетителям расскажут об использовании инновационных технологий в промышленности и о том, какие достижения есть у Москвы в этой области.

Гости узнают, почему важно сдавать ненужные вещи в специальные контейнеры и что происходит с ними дальше, а также о том, как город будущего помогает нуждающимся и какие новые товары производят из текстильных отходов. Специалисты в сфере путешествий обсудят цифровой туризм, актуальные концепции индустрии гостеприимств­а и новаторские подходы к созданию привлекательных пространств для отдыха. Другой эксперт расскажет об инновационных трендах и технологиях, которые в ближайшем будущем перевернут представление о городской инфраструктуре.

Выбрать интересующую встречу можно с помощью цифрового сервиса Russpass.

Выставка «Россия» проходит на территории ВДНХ. Она работает со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

