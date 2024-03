Дмитрий Григоренко обсудил проекты развития группы «ВЭБ.РФ» на международной выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства, председатель Наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» Дмитрий Григоренко принял участие в дискуссии, посвящённой реализации проектов развития, в рамках международной выставки-форума «Россия».

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день «ВЭБ.РФ» является ключевым институтом развития, который в партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных целей развития России.

Объём проектов, поддержанных «ВЭБ.РФ» с 2020 по 2023 год, составил порядка 12 трлн рублей.

На разных стадиях выполнения находится более 450 проектов. Все они направлены на создание комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры и городской среды, экспорта, малого и среднего бизнеса, инноваций и информационных технологий.

В частности, каждый пятый аэропорт России построен или модернизирован при финансовой поддержке «ВЭБ.РФ». Более 11 тысяч детей уже обучаются в новых и современных школах, которые были запущены в регионах России при участии института развития.

В результате реализации проектов был поддержан экспорт высокотехнологичной продукции отечественного производства в 23 страны. Было также отмечено, что более 80% полиэтилена в России производят заводы, запущенные при поддержке «ВЭБ.РФ».

Во многом реализация таких масштабных проектов стала возможной благодаря специальным финансовым инструментам «ВЭБ.РФ». Одним из наиболее эффективных является фабрика проектного финансирования.

Этот инструмент позволяет обеспечивать долгосрочные банковские кредиты для бизнеса благодаря механизму распределения рисков и гарантиям, которые сохраняют неизменность процентной ставки на весь период реализации проекта.

«При участии государства “ВЭБ.РФ„ реализует инвестиционные проекты с высокими рисками и длительным сроком окупаемости, которые необходимы для развития страны. В рамках своей работы он фиксирует для инвестора конкретные условия по кредиту вне зависимости от колебаний ключевой ставки, обеспечивает гарантии для банков-партнёров и полностью администрирует запуск и дальнейшее выполнение проектов», – сказал Дмитрий Григоренко.

Он напомнил, что действующая стратегия «ВЭБ.РФ», которая ориентирована на повышение качества жизни и комфорт гражданина, была сформирована в 2020 году, когда по поручению Президента стартовала реформа институтов развития.

В ходе этой реформы на базе «ВЭБ.РФ» был создан единый механизм управления институтами развития. В частности, сформированы комитеты при Наблюдательном совете «ВЭБ.РФ» по малому и среднему предпринимательству, промышленности, экспорту, инновациям и информационным технологиям, которые возглавили курирующие вице-премьеры. Таким образом, теперь Правительство полностью контролирует запуск и реализацию проектов, которые вносят существенный вклад в наиболее важные сферы экономики страны.

Для институтов развития также установили ключевые показатели эффективности деятельности. Это позволило видеть результаты их работы в моменте и оценивать её качество в динамике, вместо того чтобы оставлять подведение итогов на конец года.

«Согласно нашей стратегии, мы совместно с организациями развития и коммерческими банками должны были закончить 2024 год, поддержав экономику на 17 трлн рублей. К концу 2024 года объём поддержанных нами вместе с партнёрами проектов составит около 22 трлн. То есть мы эту цель перевыполняем. Надеюсь, что наши механизмы будут в течение 2024 года совершенствоваться. И нам удастся совместными усилиями сделать так, что наш портфель будет стремиться к тому, чтобы составить 5% ВВП», – отметил председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Все ключевые показатели эффективности формируются с учётом достижения национальных целей развития России, обозначенных Президентом.

