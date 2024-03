День открытых дверей НГУ пройдет 7 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Новосибирский госуниверситет приглашает на День открытых дверей! Какие профессии и навыки сегодня в цене на рынке труда, и какие из них можно получить в НГУ? На какие направления подготовки и специальности открыт набор в 2024 году? Получите ответы на эти вопросы 7 апреля!

Где и когда?

7 апреля, 10:00, ул. Пирогова, 1, НГУ.

Что будет на Дне открытых дверей?

Интерактивная выставка-презентация факультетов и институтов вуза. Пообщаетесь со студентами, молодыми учеными и преподавателями НГУ, а также присмотритесь к конкретным факультетам.

Встреча с ректором и представителями приемной комиссии. Здесь вы узнаете, в чем специфика вуза, какие возможности он открывает, когда начнется приемная кампания, как складывалась конкурсная ситуация в прошлые годы, на какие направления подготовки и специальности открыт набор в 2024 году.

Встречи с представителями факультетов. Расскажут об особенностях учебных программ и ответят на все вопросы.

Центр развития карьеры НГУ. Получите информацию о ведущих компаниях-партнерах, в которых студенты проходят стажировки с ранних курсов, и о возможностях трудоустройства еще во время учебы.

Отдел психологической поддержки НГУ. Здесь вы узнаете, как грамотно подойти к подготовке к ЕГЭ, успешно сдать все экзамены и в дальнейшем поступить в вуз мечты.

А еще вы можете принять участие в фотоконкурсе #ХОЧУВНГУ и выиграть ценный мерч от университета! Если любите фотографироваться и получать за это подарки – читай правила у нас на сайте.

Регистрация и подробная программа: https://events.nsu.ru/admission_time/

Ваш выбор – ваше будущее! Ждем вас на Дне открытых дверей НГУ!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI