В 1,5 раза вырос оборот столичной обрабатывающей промышленности в январе

В январе 2024 года оборот обрабатывающей промышленности Москвы, за исключением нефтегазового сектора, составил 510,2 миллиарда рублей. Это на 52,2 процента превышает показатели января 2023-го в сопоставимых ценах, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Обрабатывающая промышленность на протяжении нескольких лет является драйвером столичной экономики благодаря активному развитию производств, в том числе высокотехнологичных, и реализуемым программам городской поддержки. В январе 2024-го оборот отрасли достиг 510,2 миллиарда рублей, в 1,5 раза превысив показатель первого месяца прошлого года. Почти 27 процентов объема, или 136 миллиардов рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции — компьютеров, электронных и оптических изделий», — рассказал Владимир Ефимов.

Значительную долю в обороте обрабатывающих компаний занимает пищевая промышленность. Ее предприятия заработали 60,2 миллиарда рублей, что составляет почти 12 процентов от общего объема. Обороты предприятий фармацевтической промышленности составили 33,5 миллиарда рублей, или 6,6 процента. Производители машин и оборудования заработали 22,1 миллиарда рублей, что составляет 4,3 процента от общего объема.

Всего на Москву приходится 11,3 процента оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, большинство отраслей столичной обрабатывающей промышленности показали в январе 2024 года рост оборота. Производители мебели увеличили объемы продаж в 11 раз — до 9,7 миллиарда рублей, предприятия, выпускающие технику и электронику, — в семь раз. Производители резиновых и пластмассовых изделий нарастили обороты на 65,8 процента, до 15,1 миллиарда рублей, предприятия бумажной промышленности — на 58,9 процента, до 4,1 миллиарда рублей. Обороты производителей железнодорожного и авиатранспорта, узловых деталей и комплектующих к ним выросли на 47,1 процента и составили 17,3 миллиарда рублей.

Основной вклад в рост оборотов отрасли внесли малые предприятия. В этом январе они заработали 187,5 миллиарда рублей, что в 2,7 раза превысило прошлогодний показатель. За год их доля в общем обороте Москвы увеличилась с 21,1 до 36,7 процента.

Как отметили в городском Департаменте инвестиционной и промышленной политики, столичные обрабатывающие предприятия также активно наращивают производство. В январе этого года рост выпуска продукции составил 19,6 процента по сравнению с январем 2022-го.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных компаний. Промышленные предприятия Москвы могут воспользоваться широким набором мер поддержки: льготными кредитами, сниженной арендной платой по ставке один рубль в год для инвестпроектов, а также инструментами национального проекта «Производительность труда». Он позволяет повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели за счет оптимизации производственных процессов. Сегодня в национальном проекте принимает участие более 170 обрабатывающих предприятий Москвы. Из них около 100 компаний завершили первый этап его реализации. Экономический эффект от участия в нацпроекте составил 3,6 миллиарда рублей.

