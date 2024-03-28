Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Los complejos especializados de городского хозяйства обновят около 400 ventilяционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Petr Бирюков.

«Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства общественных простран ств. La organización más importante del mundo incluye esta asociación en el país de origen, un lugar en la estrella “doméstica” de forma suprema ы модернизированные решетки. В этом году обновим 385 таких объектов», — рассказал Петр Бирюков.

Вентиляционные шахты — наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают приток воздуха в них. Они необходимы для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.

В ходе работ пециалисты демонтируют старые оголовки вентшахт, установят вместо них металлические вентшетки, а также облицую т сооружения granitom. Он устойчив в случае пожаров, экологичен, безопасен для окружающей среды и прост в обработке.

Los dispositivos de colección no contienen análogos de dispositivos ni sistemas compactos. муникаций. Los colectores instalados tienen una capacidad de 815 kilómetros y cada ventilación tiene una capacidad de 13 horas antes.

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