В Правительстве обсудили реализацию третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл совместное заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту, комиссий Госсовета по направлениям «Транспорт» и «Энергетика».

В заседании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, помощник Президента – секретарь Государственного совета Игорь Левитин, заместитель Министра транспорта Валентин Иванов, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, представители Госдумы, Администрации Президента, федеральных и региональных органов исполнительной власти, грузоотправителей, отраслевых организаций и объединений.

Обсуждали параметры развития инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

Главная цель обсуждаемого инвестиционного проекта – обеспечение развития провозной и пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2035 года, в том числе достижение провозной способности по итогам 2030 года – 210 млн т, по итогам 2032 года – 270 млн т.

Андрей Белоусов подчеркнул, что страна приступила к реализации одного из самых масштабных и важных проектов в своей новейшей истории. «Как отметил Президент России Владимир Путин, эта железная дорога – проект геостратегический. Он связывает два центра силы, Россию и Китай. Поэтому эта стройка должна стать приоритетной и завершиться в установленные сроки. Этот важнейший путь – выход России к океану. В условиях, когда происходит переориентация транспортных потоков, меняется экономическая ситуация, на первый план могут выйти северные порты Мурманска, Архангельска и выход к океану на востоке», – заявил первый вице-премьер.

Помощник Президента России Игорь Левитин отметил, что вторые пути на БАМе всегда были мечтой, и добавил, что 50 лет назад её реализовать не смогли, а сегодня мы уже видим пути на карте и продумываем план строительства – это большое достижение.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин также подчеркнул масштаб проекта. «Мы все его поддерживаем, все заинтересованы. Произошла консолидация значимых сил, чтобы его реализовать», – сказал он.

С учётом состоявшегося обсуждения и в целях выполнения поручений Президента принято решение одобрить подготовленный Минтрансом проект паспорта инвестиционного проекта. В ближайшее время паспорт инвестиционного проекта будет утверждён Правительством.

