В Музее транспорта Москвы создадут архивно-библиотечный центр

В основном здании Музея транспорта Москвы, который откроется в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27), будет находиться архивно-библиотечный центр с читальным залом.

«Музеи транспорта традиционно самые популярные в мире. Рассчитываем, что и наш музей будут посещать не менее 500 тысяч человек в год. Мы откроем здесь архивно-библиотечный центр с читальным залом, где каждый желающий сможет ознакомиться с научно-технической документацией, справочной литературой и периодическими изданиями о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые. По поручению Мэра Москвы будем проводить здесь специальные мероприятия для детей и взрослых, а также студентов столичных дорожно-транспортных вузов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Материалы помогут изучить тему транспорта с разных точек зрения и популяризировать техническую культуру.

«Уже сегодня в архивном собрании музея представлены уникальные подлинные документальные материалы. Основу собрания составляет научно-техническая документация на транспортные средства, охватывающая последние 100 лет. Кроме того, читателям будет доступна коллекция фотографий, негативов и цифровых материалов. Сейчас сотрудники научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы занимаются комплектованием и научным описанием архивов таких предприятий, как Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод, АО “Первый автокомбинат” имени Г.Л. Краузе, АО “Московский механический завод “Красный путь” и других организаций», — дополнила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Библиотечное собрание будет включать в себя тысячи изданий, выпущенных за последние 167 лет. Это научные, технические, справочные, научно-популярные и другие материалы более чем на 20 языках мира. Для организации удобного поиска литература будет систематизирована по тематическим рубрикам — их свыше 30. Кроме того, для ознакомления в читальном зале можно будет заказать книги на тему транспорта из государственных музеев и библиотек. Это значительно расширит спектр изучаемых вопросов и откроет путь к новым исследованиям.

Важную роль в формировании архивного и библиотечного фонда сыграли историки транспорта и частные коллекционеры, которые предоставили редкие, библиофильские издания из собственных собраний для создания цифровых копий.

Сейчас в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27) идет реставрация. Специалисты восстанавливают исторический облик здания в соответствии с проектом 1926 года. Кроме того, в марте завершили установку исторических ферм после их реставрации и строительство подземного уровня.

Музей транспорта Москвы откроется в гараже Мельникова — Сергей Собянин

Музей транспорта Москвы будет не просто демонстрировать раритетные экспонаты и современные прототипы, а создаст целостное экспозиционное пространство. Это позволит узнать о становлении системы городского транспортного сообщения в столице, ее эволюции в связи с развитием города и социальными изменениями, а также о роли человека в этом процессе.

Погружаться в пространство музея гостям предстоит через уличный амфитеатр входной группы, начиная с подземного уровня, который создан на глубине 7,5 метра. Этот этаж будет посвящен истории Московского метрополитена. Там посетители смогут увидеть вагоны метро, служившие городу в разные десятилетия, а также попробовать себя в роли машиниста и оператора центра управления.

На первом уровне расположится постоянная экспозиция музея, посвященная истории наземного транспорта и сервисных городских машин.

Всего будет представлено 53 экспоната. Это автобусы, трамваи, троллейбусы, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт, а также макеты ретротехники, восстановленные сотрудниками музея.

Проектируемая площадь всего комплекса — 20 054 квадрантных метра, из них 15 697 квадратных метров — основное здание музея, 3720 квадратных метров — «Клуб» (мультиформатное пространство для временных выставок, культурных и образовательных программ и мероприятий), а 637 квадратных метров — «Автолаборатория» для профориентации и занятий по машиностроению для детей и взрослых.

