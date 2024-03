Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 марта в учебном корпусе на Новороссийской ул., 50 Института промышленного менеджмента, экономики и торговли состоялось открытие именной аудитории «Рубинштейн». С этого дня аудитория 1245 носит имя основоположника Ленинградской школы экономики торговли — Григория Леонидовича Рубинштейна .

Директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин, открывая именную аудиторию в обновлённом учебном корпусе, сказал: Это вторая именная аудитория на Новороссийской, 50, а в ближайшее время нас еще ждёт открытие аудитории “Соколицин” и лаборатории “Ковалевские”. Именные аудитории становятся важным шагом на пути сохранения лучших традиций экономического образования Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого .

В 1926 году Григорий Рубинштейн начал свою научно-образовательную деятельность в стенах Политехнического института, где на биржевых курсах экономического факультета читал лекции по дисциплине «Экономика и организация торговли». В 1930 году Григорий Леонидович организовал одну из первых в СССР кафедру экономики торговли в Ленинградском институте советской торговли им. Ф. Энгельса, который был создан на базе торговых отделений Политехнического института и института народного хозяйства.

Отечественные учебники по экономики торговой отрасли, научные исследования по комплексному анализу развития торговли с начала ХХ века, подготовка молодых учёных — это основы, которые заложил Григорий Рубинштейн для формирования Ленинградской, а затем и Петербургской научно-педагогической школы в области экономики торговли.

Директор Высшей школы сервиса и торговли Ирина Капустина подчеркнула: Сегодня наша школа продолжает традиции образования в области экономики торговой отрасли, заложенные предыдущими поколениями учёных. Бережно сохраняя их научный подход, глубину и объективность исследований необходимо дальше развивать отраслевую экономическую науку, насыщать её современным инструментарием аналитики данных и социально-экономического прогнозирования .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI