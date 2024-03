Выйти на сцену и сняться в фильме: как участники проекта «Московское долголетие» воплощают в жизнь свои мечты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Горожане старшего поколения могут освоить азы актерского мастерства более чем в 150 группах и клубах. Есть курсы с профессиональными преподавателями, а также объединения, созданные самими участниками в центрах московского долголетия.

Театральные студии посещают более двух тысяч человек. Это люди разных профессий — от врачей и инженеров до бухгалтеров и учителей, которые после завершения трудовой деятельности решили осуществить мечту, раскрыв в себе актерский талант.

Так, участница проекта Татьяна Емельяненкова по профессии экономист, но все время работала в учреждениях культуры. Она участвует в проекте «Московское долголетие» почти с его основания и одной из первых записалась в студию «Московский театрал», где без трудностей освоила базовые актерские навыки. Сейчас Татьяна Емельяненкова, помимо театральных постановок в проекте, делает уверенные шаги в кинематографе. В списке ее работ уже есть роли в сериалах, фильмах и рекламных проектах, где она работает на одной площадке с профессиональными актерами.

«Когда я впервые пришла на занятия, сразу влюбилась в актерскую профессию. В процессе обучения у меня не возникало особенных трудностей, так как я всегда была уверена в себе. Сейчас мы работаем над пьесой “Обыкновенное чудо”, где мне досталась роль Эмилии. Дальше — больше! Меня пригласили сняться в фильме “Бультерьер”, где я сыграла роль в сцене вместе с любимым актером Александром Михайловым. Было очень волнительно и приятно в первый раз работать с профессиональными артистами. Затем были съемки в сериалах “Метод уборщицы”, “Случайные встречи”, “Инспектор Гаврилов”, фильме “Императрицы”, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Моя мечта — поработать в историческом проекте, сыграв одну из главных ролей», — поделилась Татьяна Емельяненкова.

Занятия в студиях «Московский театрал» проводят опытные мастера — например, профессиональные актеры, которые играют в кино, параллельно обучая новичков. Преподаватель Владислав Сахнов занимается искусством с молодых лет — окончил актерское отделение Ярославского государственного театрального института, а затем Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова по направлению «Режиссура». В работе с москвичами старшего поколения он использует систему Станиславского. Занятия преподаватель выстраивает в два этапа. На практических уроках участники готовятся к спектаклям и этюдам, репетируют и оттачивают навыки. На теоретических — участвуют в актерских тренингах на развитие памяти, улучшение пластики рук и послушания тела, то есть занимаются так же, как и студенты в театральных институтах.

«В проекте “Московское долголетие” я преподаю уже более четырех лет. За это время не раз слышал положительные отзывы восторженных зрителей о работе старших учеников в спектаклях. Говорят, что научиться кататься на велосипеде никогда не поздно. Это относится и к актерской профессии. Именно в старшем возрасте люди набирают опыт, перестают чего-то стесняться, оценивают многие ситуации иначе. Если есть желание и возможности, приложив усилия и проявив терпение, человек достигнет всего», — подчеркнул Владислав Сахнов.

Кроме того, преподаватели проекта отмечают значительную пользу театральных занятий для здоровья людей старшего поколения: у них улучшается память, работа вестибулярного аппарата, нормализуется давление, а также появляются силы и бодрость.

Все, кто мечтает выходить на сцену, погрузиться в репетиционный процесс и реализовать актерские и режиссерские навыки, могут создать собственный клуб в центре московского долголетия или присоединиться к уже существующему. Среди лидеров таких объединений есть не только любители, но и профессионалы, которые готовы делиться личным опытом с такими же увлеченными театром людьми. Например, в центре московского долголетия «Головинский» собственный клуб открыл профессиональный актер и режиссер Александр Жгенти. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, играл в Тбилисском театре юного зрителя, а также во многих сериалах и фильмах.

«В центрах московского долголетия созданы все условия для того, чтобы развиваться творчески. Здесь я занимаюсь любимым делом и познакомился с замечательными людьми, которые разделяют мои интересы. Сейчас наш клуб репетирует пьесы Чехова, готовимся поставить ряд спектаклей», — рассказал Александр Жгенти.

Проект «Московское долголетие» и социальная сфера столицы вдохновляют театральных режиссеров. Так, новое видение пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» представил Московский драматический театр на Бронной. Декорациями спектакля, который поставил режиссер Сергей Кальварский, стали социальные учреждения столицы, а героями — их сотрудники. Действие в постановке происходит в центрах московского долголетия, загсе и флагманском центре одной из столичных больниц.

Присоединиться к занятиям по театральному направлению могут все желающие горожане старшего возраста. Выбрать группу и записаться в нее можно на портале mos.ru или обратившись в любой центр московского долголетия.

