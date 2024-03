Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела всероссийское совещание по подготовке к пожароопасному сезону. В совещании приняли участие губернаторы регионов, представители МЧС, Минобороны, Минприроды, Минэнерго, Минсельхоза, Рослесхоза, Росгидромета и других ведомств и служб.

Как отметила Виктория Абрамченко, по итогам 2023 года площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га, что в 1,3 раза меньше предельного показателя, согласно которому площадь лесных пожаров не должна превысить 5,5 млн га. В 2023 году 24 субъекта Российской Федерации ликвидировали все лесные пожары в первые сутки, 14 субъектов Российской Федерации не допустили пожаров на землях лесного фонда.

Основная площадь лесных пожаров в 2023 году пришлась на регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Более 83% всех площадей лесных пожаров пришлось на шесть субъектов, это Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская, Амурская, Свердловская области и Еврейская автономная область.

Как сообщила вице-премьер, пожароопасный сезон 2024 года ожидается более сложным, чем предыдущий, в связи с погодной ситуацией. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов начиная с конца апреля этого года. Поэтому регионам необходимо заранее принять все меры по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами и их профилактике.

«В этом году объём финансирования из федерального бюджета составил более 17,6 млрд рублей – средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования. Все средства доведены до регионов в установленном порядке. Приняты все необходимые нормативные акты, предложены организационные мероприятия, которые в полной мере позволяют не допустить ошибок. Тем не менее не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, поэтому в ближайшие две недели субъектам предстоит полностью устранить замечания и выполнить предписания МЧС России и Рослесхоза», – отметила Виктория Абрамченко.

В частности, по мнению МЧС и Рослесхоза, недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону 2024 года Удмуртская Республика, Курганская область, Калининградская область, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Омская область. Кроме того, отдельного внимания также требует подготовка в традиционно высокогоримых регионах, таких как Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Свердловская и Тюменская области.

По поручению Виктории Абрамченко регионам в ближайшие две недели предстоит совместно с МЧС, Минприроды и Рослесхозом завершить подготовительные мероприятия и устранить замечания надзорных ведомств.

Кроме того, в ходе совещания вице-премьер заявила о недопустимости задержки в открытии пожароопасного сезона и в оперативности введения особых противопожарных режимов, а также режима чрезвычайной ситуации. Это особенно касается периода майских праздников, когда традиционно высок риск возникновения пожароопасной ситуации по вине человека.

«Весенние природные пожары на 100% происходят по вине человека. Это отжиг сухой растительности, сельхозпалы, неосторожное обращение с огнём. Причём ежегодно треть пожаров в лес приходит именно от пожаров, возникших на землях иных категорий. Поэтому необходимо заранее принять профилактические меры по организации противопожарной работы с органами местного самоуправления, сельхозтоваропроизводителями, садовыми товариществами, владельцами туристической инфраструктуры», – отметила вице-премьер.

Виктория Абрамченко поручила принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения и объектах агропромышленного комплекса в период проведения сезонных полевых работ в 2024 году и в течение всего пожароопасного сезона 2024 года.

Региональным органам управления АПК необходимо обеспечить взаимодействие с территориальными органами Россельхознадзора и МЧС по вопросу усиления муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, обеспечить наличие минерализованных полос, а также пропашной техники, способной быстро создать полосы, препятствующие распространению огня, и водовозной техники, совместно с муниципальными органами власти обеспечить проведение разъяснительной работы с собственниками (арендаторами) земельных участков на предмет необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Отдельно вице-премьер обратила внимание на охрану населённых пунктов. «Решения о необходимости привлечения дополнительных ресурсов должны приниматься незамедлительно. По поручению главы государства, данному в рамках заседания Совета Безопасности, МЧС России поручено провести в марте – апреле текущего года внеплановые выездные проверки населённых пунктов, объектов организации отдыха детей, территорий садоводств и иных объектов, подверженных угрозе природных пожаров. При этом каждый факт сгоревшей инфраструктуры и объектов экономики должен быть тщательно изучен органами прокуратуры на предмет принятых предварительных мер по его противопожарному обустройству. Организационные профилактические меры и ликвидация пожаров в первые сутки – залог успешного прохождения пожароопасного сезона», – напомнила Виктория Абрамченко.

Как сообщили представители МЧС в ходе совещания, на контроль будет взято свыше 24 тыс. населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, более 6 тыс. садовых товариществ, 2,5 тыс. объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, граничащих с лесами.

Также надзорными органами МЧС до 1 мая 2024 года проводятся внеплановые выездные проверки и обследования населённых пунктов, организаций отдыха детей и их оздоровления, а также территорий садоводств или огородничеств, подверженных угрозе ландшафтных пожаров, территорий объектов социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, имеющих общую границу с лесными участками и подверженных угрозе перехода на них пожаров.

