Более 100 млрд рублей направят на морские курорты в рамках нацпроекта по туризму до 2030 года

Проект «Пять морей и озеро Байкал», предполагающий строительство новых курортов в девяти регионах страны, получит поддержку по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». До 2030 году будет направлено более 100 млрд рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с Президентом по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов.

«Такие проекты потребуют концентрации ресурсов. В рамках нацпроекта запланировано более 100 млрд до 2030 года. Также при необходимости готовы направлять на морские курорты доходы от повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран. Есть договоренности об этом с Минфином», – отметил Максим Решетников.

При этом предполагается, что крупная инфраструктура, автомобильные и железные дороги, аэропорты и объекты энергетики будут построены за счет программ развития отраслевых министерств и ведомств, а создание коммунальной инфраструктуры регионы смогут реализовать при активном использовании имеющихся механизмов, таких как реструктуризация бюджетных кредитов, инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты.

Вместе с тем Минэкономразвития планирует предусмотреть льготы и преференции для бизнеса. Курорты в Калининградской, Иркутской областях, Бурятии, Дагестане станут частью особых экономических зон. В Приморском крае льготы обеспечит территория опережающего развития и свободного порта Владивосток. В Запорожье и Крыму – Свободная экономическая зона на этих территориях.

Основная часть курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» будет создана «с нуля». Большинство субъектов сегодня активно решают земельно-имущественные вопросы и готовят градостроительную документацию. Курорты в Иркутской области и в Бурятии станут частью действующей ОЭЗ, где уже работают резиденты и есть инженерная инфраструктура.

«В Бурятии туризм является приоритетным направлением развития. За последние три года рост числа турпоездок в республику вырос в 2,3 раза и составил в 2023 году 641,3 тыс. человек. Однако создание туристической, в том числе транспортной инфраструктуры, на Байкале значительно отстает от постоянно растущего спроса. Проект «Пять морей» призван не только создать качественные объекты, но и защитить Байкал от неорганизованного дикого туризма в двух регионах, по поручению Президента Владимира Путина при создании объектов вблизи водных объектов мы должны строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Дагестане, где Каспийский прибрежный кластер реализуется Кавказ.РФ совместно с Правительством Республики, уже готов мастер-план, концепция развития и проект планировки. Началось проектирование инфраструктуры курорта.

«Наша компания сегодня управляет 60% туристических ОЭЗ. И мы стремимся к синергии всех существующих мер господдержки, не только предусмотренных статусом особой экономической зоны. Будущим инвесторам предлагается льготное кредитование на постройку гостиниц, налоговые льготы, долгосрочная аренда земли на льготных условиях и главное – бесплатное подключение к построенной нами инфраструктуре. Важно, что это будет сбалансированный механизм, где каждый выполняет свою функцию. Государство – создает условия, инвесторы – точки притяжения. В этот масштабный проект планируется вложить около 70 млрд рублей частных инвестиций. Работа идет – сегодня мы приступили к проектированию инженерии, в следующем году начнем строительство первых объектов», – прокомментировал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

