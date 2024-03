Белоусов: Одобрены основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый вице-премьер провёл заседание правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем.

Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков и генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих доложили о разработке условий программы льготного лизинга БАС.

На эти цели выделено 2,5 млрд рублей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16 декабря 2023 года. Программа начнёт работать в апреле после доведения средств из бюджета РФ в ГТЛК.

«Программа охватывает всю номенклатуру беспилотных систем, кроме образовательных дронов. Вся техника, поставляемая по программе, должна соответствовать критериям локализации по постановлению Правительства РФ №719 и требованиям к сертификации БАС», – добавил Василий Осьмаков.

Руководитель ГТЛК рассказал о важности одобрения основных принципов реализации программы льготного лизинга беспилотников. Документ описывает не только требования к поставщикам, но и порядок рассмотрения поступающих заявок от потенциальных клиентов, размер авансирования, предел объёма программы в деньгах на одного лизингополучателя и т. д.

«Закреплённые на бумаге основные принципы создадут равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме. Просим утвердить основные принципы, чтобы мы могли приступить к контрактации БАС с 8 апреля 2024 года после получения бюджетных денег», – заключил Евгений Дитрих.

Первый вице-премьер уточнил, согласованы ли указанные принципы с игроками рынка – с производителями и эксплуатантами, на что получил утвердительный ответ.

«Предлагаю одобрить основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников. Начинаем работать. Важно, чтобы программа заработала уже в апреле. Параллельно прошу направить документ в Минфин и Минэкономразвития, если у ведомств возникнут замечания, учтём их при доработке программы в следующем периоде», – заявил Андрей Белоусов.

