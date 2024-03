Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Оформление карты москвича для горожан, которые относятся к нескольким льготным категориям, стало удобнее. Теперь, если при проверке указанной жителем льготной категории не подтвердилось его право на выбранный вид транспортного приложения, категорию можно изменить в личном кабинете пользователя на mos.ru после получения соответствующего уведомления. Заново заполнять заявление и ожидать его рассмотрения горожанам не придется.

«Ежегодно свыше одного миллиона человек подает заявление на получение карты москвича, более 11 процентов из них относятся сразу к нескольким льготным категориям. Например, родитель в многодетной семье может быть еще и получателем выплат на детей и, например, почетным донором. Ранее, если для выбранного в заявлении вида транспортного приложения льготная категория не подтверждалась, автоматически приходил отказ, и подавать заявку нужно было заново. Теперь горожанин может внести изменения в заявление и выбрать другую льготную категорию из тех, которые были подтверждены в ходе его рассмотрения. Это сократит срок получения карты москвича, а также временного единого социального билета, если у льготника есть право на бесплатный проезд», — рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

При заполнении заявления на оформление карты москвича жителю столицы необходимо указать все льготные категории, к которым он относится. При выборе вида транспортного приложения в форме автоматически отобразится категория с максимальной льготой на проезд, которую можно сменить по желанию пользователя. Если в ходе проверки заявления льгота не подтвердилась, то в личный кабинет поступит уведомление с предложением изменить категорию. Выбрать ее можно из списка тех указанных пользователем льготных категорий, которые были подтверждены в ходе рассмотрения заявления. Сделать это необходимо в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления. Иначе потребуется подать новое заявление, так как в выпуске карты будет отказано.

Карта москвича — один из важнейших социальных проектов столицы. Именная пластиковая карта выдается жителям Москвы и обеспечивает персональный доступ к городской инфраструктуре. Она сопровождает человека на протяжении практически всей жизни и является верным спутником в социальной, культурной и других сферах. Карту москвича могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, родители детей с инвалидностью, члены многодетных семей и другие.

Для оформления карты необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Срок изготовления — 30 дней. Жителю придет уведомление в личный кабинет на портале и на электронную почту. Дошкольники старше семи лет, учащиеся московских школ и колледжей могут забрать готовую карту москвича в учебном заведении, а учащиеся частных школ и остальные льготные категории — в выбранном центре госуслуг «Мои документы».

Проверить статус изготовления карты москвича можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55 и в личных сообщениях официальной группы «Карта москвича (социальная)» во «ВКонтакте».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI