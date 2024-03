27.03.2024 Wizyta ministra Radosława Sikorskiego na Łotwie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wizyta ministra Radosława Sikorskiego na Łotwie27.03.2024

Szef polskiej dyplomacji spotkał się 27 marca br. z Ministrem Spraw Zagranicznych Łotwy Krišjānisem Kariņšem oraz Prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkēvičsem.

Rozmowy koncentrowały się głównie wokół kwestii bezpieczeństwa, pomocy dla Ukrainy i przygotowań do szczytu NATO w Waszyngtonie. Dyskusja ministrów spraw zagranicznych dotyczyła również problematyki sankcyjnej, współpracy w zakresie ochrony granic wschodnich przed zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji i Białorusi oraz perspektyw akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO.

Podczas rozmów z łotewskimi władzami podkreślono, że intensywność kontaktów polsko-łotewskich przekłada się również na prężnie rozwijającą się współpracę infrastrukturalną, energetyczną i gospodarczą. Realizacja projektów Rail Baltica czy synchronizacja sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną to klucz do wzmocnienia bezpieczeństwa całego regionu.

Wizyta była również okazją do potwierdzenia kontynuacji polskiej obecności wojskowej na Łotwie.

