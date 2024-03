Юрий Трутнев провёл 10-е заседание Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве прошло юбилейное, 10-е заседание Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С российской стороны комиссию возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев. Председателем намибийской части комиссии является Министр международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Пейя Мушеленга.

«Наши страны давно поддерживают дружеские отношения. Россия была на стороне намибийского народа в период его героической борьбы за свободу и становление Намибии в качестве суверенного государства. Мы ценим, что наши намибийские друзья последовательно проводят подлинный независимый курс международных отношений, во многом являются нашими единомышленниками. Мы сохраняем дух солидарности и взаимной поддержки, продолжаем доверительный политический диалог и развиваем наши контакты. У нас близкие взгляды на то, как должен развиваться современный мир: без диктатуры и навязывания чужих моделей устройства общества и государства. Уверен, что мы и дальше будем укреплять сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами», – открыл заседание Юрий Трутнев.

«Намибия считает важными двусторонние отношения и сотрудничество между Намибией и Российской Федерацией. Мы гордимся хорошими дипломатическими отношениями с вашей страной. Вы ценный партнёр для нашей страны. Межправительственная Российско-Намибийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству – одна из главных платформ по координации наших двусторонних связей», – отметил Пейя Мушеленга.

Рассматривалось укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве, космической отрасли, рыболовстве, горнодобывающей промышленности, энергетическом секторе, туризме, образовании, здравоохранении, сфере торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций. «Бизнес-сообщество Намибии заинтересовано в развитии взаимовыгодных отношений с российским бизнесом», – уточнил Пейя Мушеленга.

Юрий Трутнев подчеркнул, что ряд российских компаний заинтересован участвовать в геологическом изучении недр Намибии. «Компании готовы не только разрабатывать для Намибии месторождения, вводить их в эксплуатацию, но и заниматься обучением намибийских студентов соответствующим горным специальностям», – сказал вице-премьер.

По итогам обсуждения сопредседатели комиссии Юрий Трутнев и Пейя Мушеленга подписали протокол 10-го заседания Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения и социальных служб Республики Намибия. Подписи под документом поставили Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Министр здравоохранения и социальных служб Республики Намибия Калумби Шангула.

«Мы договорились с господином сопредседателем о том, что по итогам заседания комиссии дадим поручение подготовить по всем направлениям планы сотрудничества с целью развития наших торгово-экономических отношений. Россию и Намибию связывают многолетние дружеские связи. Намибия поддерживает позицию России по целому ряду направлений. Наша дружба составляет ещё один остров стабильности, который позволяет сохранять в мире нормальные международные отношения и нормальное развитие», – подвёл итоги заседания Юрий Трутнев.

В тот же день на выставке-форуме «Россия» намибийская делегация посетила павильон Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ознакомилась с экспозициями дальневосточных регионов.

«Выставка “Россия„ произвела неизгладимое впечатление. По сути, она раскрыла нам глаза на то, на каком уровне развития находится Россия по ряду отраслей. Для меня особенно интересно было обратить внимание на область развития информационно-коммуникационных технологий. В прошлом я был Министром информационных и коммуникационных технологий Намибии. Обязательно передам впечатления своему преемнику с тем, чтобы он приехал, увидел всё своими глазами и определил возможности того, где мы могли бы осуществлять сотрудничество. Большое впечатление произвели павильоны, посвящённые Дальнему Востоку. Особо я хотел бы отметить экспозицию Камчатки, демонстрирующую извержение вулкана. Это то, о чём я слышал, но воочию никогда не видел. Весьма впечатляюще», – рассказал Пейя Мушеленга.

«Мы не могли сегодня показать уважаемому господину Мушеленге всю российскую экспозицию. На это бы ушло намного больше времени, чем у нас было. Поскольку сопредседатель возглавлял Министерство информационных и коммуникационных технологий, мы познакомили его с экспозицией в этой отрасли. И я не мог не показать ему экспозицию регионов Дальнего Востока. Потому что это моя работа, я отвечаю за развитие дальневосточного макрорегиона. На Дальнем Востоке мы можем сотрудничать по многим направлениям», – подытожил Юрий Трутнев.

