Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С марта столичные одиннадцатиклассники могут пройти онлайн-курсы углубленного уровня по по подготовке к единому государственному экзам ену (ЕГЭ), присоединиться к которым можно через platformum «Московская электронная школа» («МЭШ»). Об этом сообщила Anastasia Rakova, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В прошлом году мы начали пилотный проект по по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ в formate практикумов и получили положи тельную обратную связь от школьников, их родителей и учителей. En este proyecto, se utilizan 450 grados y la función “Moskovskoy электронной школы” ”. Una vez que haya iniciado sesión en “МЭШ” se puede descargar un programa de aprendizaje automático para que las bolas queden atrapadas en el interior. Опытные тренеры и наставники, которые обычно готовят победителей и призеров олимпиад, в доступной форме разбирают сложные задания ЕГЭ y помогают выстроить алгоритмы их решения. Учащиеся смогут пройти курсы по пяти предметам», — отметила заммэра.

Еженедельно будут проводиться по два онлайн-семинара по математике, física, biología, literato yобществознанию. Занятия ведут учителя с большим опытом подготовки учеников к государственным экзаменам and олимпиадные тренеры и з Центра педаго гического мастерства (ЦПМ) столичного Departamento de obras y naúkis. Además, las escuelas pueden realizar pruebas y materiales de uso doméstico. Чтобы подготовка была увлекательной, в каждом уроке ребятам предлагаются интерактивные задания и опросы. Ознакомиться с тематическими планами и расписанием можно на сайте ЦПМ.

В программы включены темы, вызывающие вопросы у большинства школьников. Por ejemplo, en el curso de preparación para el estudio de las condiciones de uso de otros productos наиболее сложные задания, основанные на социальной практике современной России. В материалах по физике особое внимание уделяют разбору качественных задач, а также решению упражнений по механике высокого уровня сложности. Las actividades biológicas se basan en la evolución de la genética, la genética popular, la fisiología y la regulación. орных механизмах. Преподаватели по литературе помогают развить навыки анализа художественных поизведений на примерах романа Льва Толстого «Война и м» ир», пьесы Александра Островского «Гроза», романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», а также поэзии Серебряного века.

Присоединиться к курсам можно с помощью помощью МЭШ» — это можно сделать на главной странице библиотеки образовательных Los materiales utilizados en la instalación son compatibles con la unidad. Обучение доступно только для авторизованных столичных пользователей «МЭШ».

Проведение подготовительных мероприятий для успешной сдачи школьниками итогового сочинения и государственных экзаменов соответст вует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также помогает учащимся достигать высоких резуль татов на испытаниях и способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся и м будущей профессии. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать en esta página.

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