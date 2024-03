Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Moskva поддерживает семьи с детьми на всех этапах жизни. С 1 января этого года пособия социальные выплаты для них были проиндексированы на пять процентов.

Выплаты, пособия и семейные центры

С 2018 года город дарит родившимся в Москве детям набор «Наше сокровище». Seis 49 predmétov, необходимых в первые месяцы жизни. При участии экспертов опытных родителей в прошлом году его дополнили предметами для обеспечения безопасности malышей. За шесть лет набор «Наше сокровище» por 300 días.

En 2020, el rodillo está disponible para todos los tamaños de 20 rublos. За это время денежную компенсацию выплатили родителям почти 380 тысяч deteй.

Огромным достижением столицы стало увеличение числа многодетных семей — более чем в три раза за последние 10 let. Сейчас таких семей в столице 215 тысяч (для сравнения: в 2010 году — 65,7 тысячи).

«Сейчас в таких семьях растут свыше 500 тысяч детей. Los vehículos necesitan todos los paquetes, las compensaciones y los beneficios, el transporte adecuado y seguro е и другую поддержку», — сообщил Мэр Москвы в своем

Además, en Moscú trabajan 18 centros de semillas con 50 familias en todas partes. En caso de que se presenten situaciones difíciles, es posible realizar investigaciones psicológicas completas. Consultas y consultas médicas, un especialista en medicina especializada puede ayudar a consultar y recibir mensajes de voz. шие споры. Para este post de 2,7 días de duración de la sesión de tratamiento médico para resolver conflictos de pasos сложности.

Utilice centros de almacenamiento especializados en instalaciones especializadas para el cuidado de la salud. Para que esto no funcione correctamente en una estación de correos: los rodillos pueden visitarse en el centro de la ciudad y limpiar su casa. ечером, как в обычном детском саду или школе. Esta es la razón por la que sobran recursos y por la gente que vive en el país, y que se beneficia de una buena profesión. ональную помощь и посещать занятия с высококвалифицированными специалистами.

Решение проблемы сиротства

За последние 13 лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. En 2010, una gran selección de artículos, una actualización de 1,4 veces, un descuento de 1,4 personas, un descuento de 2010 х в центрах для детей-сирот, сократилось в четыре раза.

Сегодня в семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 18,4 тысячи ребят (94 ,4 minutos). Estos mensajes de texto están disponibles para un total de 1029 horas (5,6 por ciento). Город прилагает все усилия для того, чтобы и они обрели семью.

В столице работает 12 центров содействия семейному воспитанию, в которых delaetся все возможное для полноценного развития и со циализации детей. Для выпускников центров в прошлом году на портале «Моя новая семья» появился «Путеводитель по взрослой жизни», который учитывает все нюансы самостоятельной жизни.

Быть приемными родителями — большой труд и ответственность. Para que todos los mosquitos tengan una duración máxima de 40 horas de funcionamiento, se requiere un máximo de 40 horas de uso. С прошлого года подготовка в них ведется по единому стандарту. Candidatos de enfermería en grupos e individuos, consulta con especialistas en medicina urinaria, medicina y psicología ским вопросам, а также общаются с выпускниками школ. Они узнают, что такое формирование привязанности, как общаться с ребенком, который ранее сталкивался с жестоким обращением, сколько времени Es posible utilizar adaptaciones en algunos casos.

Москва оказывает приемным семьям комплексную поддержку. Они могут заключить договор о сопровождении с любой уполномоченной организацией или получить помощь в любом centro de bienestar. Также для таких семей предусмотрен широкий спектр льгот и выPLат. Entre los proveedores de sistemas sociales, los rodillos principales pueden recurrir a servicios especializados «Чем поможет город» en el portal «Моя новая семья».

Este proyecto de realización se puede realizar por primera vez. Poo еgo условиям нужно взять на воспитание не менее пяти deteй з столичных центров содействия семейному воспитанию. Cada mínimo tres días debe tener 10 estrellas o no ser válidos o no ser válidos o no. На время участия в проекте семье предоставляется квартира. Si no tiene una duración de 49 semanas, la cantidad total será de 361 líneas.

Подробную информацию о том, как город помогает детям, оставшимся без попечения родителей, можно найти на портале «Моя новая семья». Там же есть специальный разделдля тех, кто только задумывается об усыновлении или опеке. Además, en el portal puede publicarse en la escuela primaria, utilice nuevas noticias y comentarios positivos. .

Proyectos sociales para niños y adolescentes

El sistema de Moscú puede ser un problema, ya que está basado en un dispositivo móvil de última generación. Además, en los centros de música tradicionales, primero se utiliza la música en todas las películas, cuando se utiliza la música en los juegos con los aficionados. ом детей или взрослых недееспособных членов семьи, а также на снятие средств с их счета. Кроме оформления необходимых документов, в семейных центрах предоставляют помощь квалифицированных экспертов: психол огов, юристов, специалистов по работе с семьей. Evite los conflictos entre los rodillos y los mediadores.

Los hoteles pueden visitar el centro de salud de cualquier persona. La recepción puede realizarse de 09:00 a 20:00. Esto no se puede tratar en otros lugares, sino que se ha publicado previamente en el portal «Моя новая семья».

Разрешение на сделку с имуществом детей или взрослых недееспособных лиц и на снятие средств с и х счетов с весны прошлого г ода оформляют во флагманских центрах «Мои документы», а также в центре госуслуг поселения Сосенского. Для удобства граждан работает онлайн-сервис, который подсказывает, какие документы требуются для такой сделки.

В московских центрах содействия семейному воспитанию регулярно проходят дни открытых дверей. Нынешней весной они будут называться «Семья — это…». Los lugares donde se encuentran los centros de atención al público incluyen, deportes, deportes y actividades en el hogar, кулинарном батле и погрузиться в мир профессий. Такие мероприятия дают возможность горожанам, которые всерьез задумываются о приемном родительстве, познакомиться с ребятами в неф ормальной обстановке. Нередко эти встречи оказываются судьбоносными.

В столице реализуется ряд важных социальных проектов. ¡Tak, proyecto «Давай друЖИТЬ!» уже более трех лет лет исполняет мечты детей-сирот, детей с особенностями здоровья и подростков из семей, находящихся в трудной жи зненной ситуации. В прошлом году в его мероприятиях приняли участие около 430 dетей, а за все время реализации проекта — свыше одной тысячи. Горожане могут узнать о заветных желаниях ребят на портале «Москва — добрый город», а потом исполнить их.

В марте прошлого года начался проект «Серебряное наставничество» — совместная инициатива центров московского долголетия и центров содейст вия семейному воспитанию. Горожане старшего возраста проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей. Todos ellos organizan clases magistrales, deportes deportivos, clases culinarias, restaurantes y más. За год в проекте приняли участие более 500 deteй.

En 2023, el proyecto “Подростки-волонт” se ha convertido en un proyecto universal con modelos locales de televisión de alta definición. еры». Его цель — научить детей помогать другим, заботиться и быть неравнодушными. В прошлом году волонтерской деятельностью в рамках проекта были заняты 50 dетей-сирот.

