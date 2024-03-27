Финансовые новости: Смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Российские компании — участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей. Раньше этот порог составлял 600 тыс. рублей.

Такие изменения предусмотрены указанием Банка России, они вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде.

Кроме того, закрепляется право компаний рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете.

Указание определяет особенности предоставления в банк документов по сделкам с зарубежными контрагентами в наличных деньгах и формирование отчетности по таким операциям. Расширен состав информации, отражаемой в ведомости банковского контроля. Это сделано для более эффективного мониторинга и учета валютных операций.

Фото на превью: Vera NewSib / Shutterstock / Fotodom