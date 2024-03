Финансовые новости: О планируемом прекращении возможности заключения Внебиржевых сделок с депозитарными расписками Noventiq Holdings plc (SFTL) в режимах заключения внебиржевых сделок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с началом приобретения депозитарных расписок Noventiq Holdings plc (торговый код – SFTL, ISIN – US83407L2079) с одновременной продажей акций ПАО Софтлайн (торговый код – SOFL, ISIN – RU000A0ZZBC2) сообщаем о планируемом прекращении заключения Внебиржевых сделок с депозитарными расписками Noventiq Holdings plc в режимах “Непрерывный аукцион с ЦК” (MTQR) и “Адресные сделки с ЦК” (MPTR).

Последний день заключения Внебиржевых сделок с депозитарными расписками Noventiq Holdings plc в указанных режимах:

“Непрерывный аукцион с ЦК” (MTQR) – 29 марта 2024 года

“Адресные сделки с ЦК” (MPTR) – 1 апреля 2024 года

В настоящее время с депозитарными расписками Noventiq Holdings plc в режимах “Непрерывный аукцион с ЦК” (MTQR) и “Адресные сделки с ЦК” (MPTR) возможно заключение сделок с исполнением не позднее 1 апреля 2024 года.



