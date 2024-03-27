Финансовые новости: Новая Linux-версия шлюза ASTS Bridge

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В продолжение новости от 21 ноября 2023 года сообщаем вам, что для использования в промышленных системах фондового, валютного и денежного рынков доступна Linux-версия шлюза ASTS Bridge 4.4.2. Дистрибутив astsbridge-linux-4.4.2.1204.zip можно загрузить с нашего FTP-сервера: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/

Для ОС Windows актуальной версией шлюза остаётся текущая версия 4.4.0.1195.3.



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