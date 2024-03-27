Финансовые новости: «Деньги и кредит»: как неравенство влияет на ДКП и что учитывается в цене аренды жилья

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Опубликован первый в 2024 году номер ежеквартального научного журнала Банка России «Деньги и кредит».
Неравенство может искажать влияние денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику. Например, при высоком неравенстве сдерживающая ДКП приводит к большему снижению спроса, чем при низком. Это известное наблюдение подтвердилось в исследовании на данных российских регионов. Оно показало, что в регионах, где неравенство относительно выше, экономика сильнее реагирует на сдерживающую ДКП.
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С этими и другими статьями журнала «Деньги и кредит» № 1 за 2024 год можно ознакомиться на сайте журнала.
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