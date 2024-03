Финансовые новости: «Деньги и кредит»: как неравенство влияет на ДКП и что учитывается в цене аренды жилья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Опубликован первый в 2024 году номер ежеквартального научного журнала Банка России «Деньги и кредит».

Неравенство может искажать влияние денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику. Например, при высоком неравенстве сдерживающая ДКП приводит к большему снижению спроса, чем при низком. Это известное наблюдение подтвердилось в исследовании на данных российских регионов. Оно показало, что в регионах, где неравенство относительно выше, экономика сильнее реагирует на сдерживающую ДКП. Цены на аренду жилья могут меняться под влиянием множества экономических факторов. Однако ценовые индексы, как правило, не учитывают, в какой степени на эти изменения влияют неэкономические факторы, такие как характеристики жилья. Анализ динамики цен на краткосрочную аренду в Москве за 2015–2023 годы показал, что вклад таких факторов может составлять от 2 до 66%. Например, наличие кондиционера повышает цену аренды на 17% при прочих равных, а с каждым километром удаления от метро цена снижается на 2%. Полезность отдельных свойств товара для потребителей учитывают так называемые гедонические индексы. Авторы исследования отмечают, что игнорирование качества товара может приводить к искаженным представлениям о динамике цен и что гедонический метод при расчете индексов цен целесообразно использовать не только применительно к рынку жилья, но и для таких категорий товаров, как бытовая техника, электроника, автомобили. Через год после внедрения цифрового рубля его доля в общем объеме транзакций может составить от 3–7% до 32–41%, показало моделирование российского рынка платежных средств. Для успешной конкуренции цифрового рубля с безналичными деньгами ключевое значение имеют его совместимость с другими способами расчетов (интероперабельность) и сетевые эффекты — чем больше людей будут готовы перейти на цифровой рубль, тем сильнее мотивация инвесторов вкладываться в инфраструктуру, поддерживающую цифровую валюту. С этими и другими статьями журнала «Деньги и кредит» № 1 за 2024 год можно ознакомиться на сайте журнала.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI