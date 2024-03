«У нас с Африкой большие перспективы, важно развивать сотрудничество»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В НИУ ВШЭ на Покровском бульваре состоялась Стратегическая сессия по вопросам сотрудничества России со странами Африки в области высшего образования. В мероприятии приняли участие представители Вышки, ректоры вузов России, послы и министры высшего образования ряда африканских государств. В ходе стратегической сессии, инициированной факультетом социальных наук и Управлением развития многосторонних стратегических проектов, основными темами для обсуждения стали укрепление и расширение сотрудничества в сфере высшего образования и научных исследований между государствами Африканского континента и Россией. В числе приглашенных гостей был и министр высшего образования и науки Республики Нигер, который впервые посетил нашу страну.

«Сотрудничество России со странами Африки наращивается по всем направлениям, в том числе в сфере высшего образования, — подчеркнула Виктория Панова, проректор НИУ ВШЭ. — В российских вузах обучается порядка 35 000 студентов из Африки, и их число растет в последние годы. Такие же тенденции мы видим и в Высшей школе экономики. У нас обучается около 300 студентов из 33 африканских стран». Проректор добавила, что самыми популярными направлениями обучения являются экономика, информационные технологии, математика, международные отношения и креативные индустрии.

Дмитрий Пышный, заместитель министра науки и высшего образования России, профессор, член-корреспондент РАН, также отметил активное развитие взаимодействия России и стран Африки за последние несколько лет. «Изменения, происходящие в мире, непосредственно затрагивают сферу науки и высшего образования, диктуя необходимость постоянного обновления и адаптации к новым условиям национальных экономик наших государств», — сказал он. Именно поэтому, считает заместитель министра, важно постоянно отслеживать реализацию совместных проектов и обсуждать новые перспективные направления совместной деятельности. «В соответствии с концепцией внешней политики РФ, утвержденной президентом России в 2023 году, укрепление российско-африканского взаимодействия является для нашей страны одним из приоритетных. В связи с этим в Минобрнауки уделяют большое внимание развитию образовательных и научных связей с африканскими государствами. Так, продолжается ежегодное выделение квот на обучение граждан африканских государств в наших университетах. На 2022/23 учебный год было выделено 2306 мест, а на 2023/24 — 4720 мест», — подчеркнул Дмитрий Пышный.

Как отметил Бурема Кансай, министр высшего образования и научных исследований Республики Мали, его государство заинтересовано в научном сотрудничестве с Россией с возможностью передачи опыта и технологий. «В Мали много институтов, у нас хорошая связь с образовательными сетями в Африке и России. У нашей страны большие перспективы, нам важно развивать сотрудничество динамично и плодотворно», — заявил министр. В Африке самое молодое население в мире. 90% жителей континента составляют люди в возрасте от 15 до 30 лет. В Мали 47% населения моложе 15 лет. «Это говорит о том, как важно решать вопрос подготовки молодежи. Для нас это один из главных вызовов», — пояснил Бурема Кансай. Господин Кансай не понаслышке знаком с Россией, поскольку в свое время обучался здесь и получил степень доктора наук.

Саиду Мамаду, министр высшего образования и науки Республики Нигер, выразил благодарность за приглашение принять участие в стратегической сессии в НИУ ВШЭ в Москве. Он обратил внимание на то, что его страна находится в переходном периоде и что партнерство с Россией должно оказать исключительно положительное влияние на страну и народ в целом. «В нашей стране два приоритетных направления — это обучение и подготовка специалистов в области инженерии, а также науки и технологий в сфере энергетики, — подчеркнул Саиду Мамаду. — У нас имеются большие запасы урана, и мы хотели бы решить вопрос с электрообеспечением в стране. Кроме того, нам необходимы специалисты нефтегазового дела, медицины».

Франсуа Хавьяримана, министр высшего образования и научных исследований Республики Бурунди, как и его коллеги, выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему в России. «Мы рады быть среди вас, чтобы обменяться опытом в области высшего образования. Наша страна хотела бы, чтобы российские преподаватели приезжали в Африку, в частности в Бурунди, чтобы проводить совместные исследования», — заявил министр.

В Гвинее область преподавания находится на хорошем уровне, однако в области исследований есть шаги, которые нужно предпринять, считает Секу Траоре, заместитель министра высшего образования Гвинейской Республики. С 2011 года господин Траоре работал на разных должностях в Министерстве образования Гвинеи. «Мы нуждаемся в том, чтобы развивалась научная сфера и сфера инноваций, — пояснил господин Траоре. — Мы приглашаем российских специалистов на работу в Гвинею. Хотим, чтобы у нас были подходящие лаборатории, студенты могли применять знания на практике, а у русских специалистов в нашей стране были необходимые ресурсы для развития университетов».

Особое внимание в ходе дискуссии также было уделено роли университетов в поддержании и развитии контактов между Россией и Африкой, необходимости взаимного изучения языка и культуры для успеха дальнейшего сотрудничества. Участники встречи выразили интерес в развитии программ для изучения русского языка в африканских университетах, а также в расширении возможностей обучения на разных иностранных языках в России. Проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова отметила, что за многие годы в африканских странах сформировался положительный образ как самой России, так и российского образования. «Это отличный фундамент, на базе которого можно и нужно укреплять партнерство и реализовывать совместные масштабные образовательные проекты стратегического характера. При этом сотрудничество может осуществляться как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках многосторонних форматов», ­­— сказала Виктория Панова. Она также добавила, что в этом году Россия будет проводить целый ряд образовательных мероприятий в рамках своего председательства в БРИКС. «Мы планируем активно привлекать к этим мероприятиям наших африканских партнеров, как в формате БРИКС, так и в формате БРИКС+. В мае этого года мы проводим Академический форум БРИКС, а в сентябре — Международную школу БРИКС+ с участием молодых африканских лидеров. Приглашаем всех заинтересованных принять участие», — подчеркнула проректор. В ходе стратегической сессии были намечены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия в разных форматах. Так, ректоры африканских вузов примут участие в юбилейной, XXV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, которая пройдет 23–26 апреля в НИУ ВШЭ в Москве.

