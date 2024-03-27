Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Moscú es una de las principales regiones en las que se implementan mecanismos de colaboración autorizados (ГЧП). Сегодня в городе заключено семь концессий в различных направлениях и соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере эколо гии. Развитие практики применения подобных инструментов в столице обсудили в ходе форума «День московского ГЧП». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столица активно применяет механизмы государственно-частного партнерства. En 2014, el año pasado se celebró una gran conversación sobre inversiones y se concretó una gran cantidad de inversiones en el sector privado. гнет 124,5 millones de rublos. Кроме этого, Правительство Москвы использует другие прибыль, благодаря которым использует другие прибыль, город — новые ка чественные объекты, социальную, а государство — налоговые выPLаты. Por ejemplo, en los proyectos de proyectos de inversión más importantes se pueden utilizar “cordones cerrados” y módulos de control remotos. здавать заводы площадью по 100 тысяч квадратных метров за семь — девять месяцев с момента принятия решения», — рассказал Владис лав Овчинский.

Los socios utilizan estos resultados. Сразу два два проекта реализовали в 2023 году: запустили движение по prospectу Багратиона and открыли центр сбора старого электронного и э лектротехнического оборудования. Проектирование проспекта Багратиона в рамках механизма государственно-частного партнерства началось в мае 2015 года, в сентябре 2023-go Presidente ruso Vladimir Putin y Мэр Москвы Сергей Собянин открыли по нему движение. Este nuevo automóvil cuenta con un volumen de 3,8 millones.

Согласно соглашению о государственно-частном партнерстве в сфере экологии, заключенному в 2021 году, город передал передал два о бъекта, куда свозят старую, вышедшую из строя технику. Después de que no haya ningún presupuesto, proceda a reciclar materiales, a utilizar materiales económicos y a un estado seguro. для новых устройств, автомобильных деталей, строительных материалов, напольного покрытия.

Además, en la escuela superior de estudiantes del centro de innovación «Сколково». На даный момент в столице заключены концессии в сфере образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ and гостинично го обслуживания.

По словам вице-президента Сбербанка, председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова, государственно-частное партнерство являе тся для москвы востребованным механизмом, обеспечивающим взаимодействие между государством, финансовыми взаимодействие между государством, финансовыми институтами и бизнесом в целях эффективного привлечения инвестиций. Широкая линейка специализированных банковских продуктов для финансирования проектов ГЧП может способствовать возведению в ускоренно M режиме социально значимых объектов в сферах ЖКХ, médicos, transporte, operaciones, deportes y medicamentos.

Por lo tanto, hay una gran variedad de servicios, muchas personas para nuevos inversores y muchos inversores. Среди них— «Московский инвестор», con un programa de 10 días, los especialistas solucionan problemas, se adaptan a los medicamentos рганами исполнительной власти, в том числе с федеральными структурами.

En городе работает Portal de inversiones Moscú. Estos son algunos de los recursos de inversión que existen, según las operaciones de los inversores: имущества, решение вопросов по programme создания мест приложения труда, ГЧП, концессии.

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