Сценарное искусство, режиссура и экскурсии: московские подростки присоединятся к киноэкспедиции

С 27 марта по 25 апреля юные режиссеры, аниматоры, операторы и все те, кому интересно расти и развиваться в сфере кино, могут принять участие в творческом конкурсе для школьников. Его проводит «Кинокампус Горького». Показать свои таланты предлагают подросткам в возрасте от 13 до 17 лет. В рамках испытания ребятам самостоятельно или в группе до трех человек необходимо записать ролик и оставить заявку на сайте «Международные киноэкспедиции от “Кинокампуса Горького”».

На конкурс принимаются различные форматы видеоконтента, в том числе игровое и документальное кино, а также подкасты, анимация, моушен-графика и видео-арт. Авторы лучших работ пройдут бесплатную предподготовку: присоединятся к онлайн-занятиям по сценарному искусству и режиссуре с наставниками, а затем отправятся в киноэкспедицию в Казахстан. В поездке ребят ждут мастер-классы по актерскому и операторскому искусству, режиссуре, а также паблик-токи о медиа.

Участники киноэкспедиции не только обучатся кинопрофессиям, но и снимут фильм с элементами казахской культуры в локациях Алма-Аты. Помимо этого, путешествие будет включать в себя активную экскурсионную и развлекательную программы. Так, ребята посетят этнический мастер-класс, а также познакомятся не только с городом, но и с природными достопримечательностями страны.

В поездку смогут отправиться как победители нового сезона конкурса, так и участники прошлых международных киноэкспедиций «Кинокампуса Горького». Эксперты проекта — руководитель киноэкспедиции Гаянэ Григорян, кураторы и мастера, среди которых продюсер и сценарист Ксения Пчелинцева и другие, — будут оценивать качество сценариев и снятого материала. Итоги подведут после 25 апреля.

С 7 по 15 мая в Казахстане ребята пройдут недельный интенсив с мастер-классами и практическими занятиями по медиа — результатом поездки станет короткометражный фильм, полностью снятый подростками под руководством мастеров.

В 2023 году в рамках проекта московские школьники побывали в Узбекистане и Сербии. А в 2024-м запланировано пять международных экспедиций. С начала года юные москвичи побывали в Белоруссии, Узбекистане и Армении. Помимо предстоящей поездки в Казахстан, ожидается киноэкспедиция в Турцию.

В каждом из таких путешествий ребята снимают фильмы о местной культуре и традициях. Например, в Сербии школьники подготовили короткометражный фильм под названием «Маски» сразу на трех языках: русском, сербском и английском. Лента рассказывает о жизни школьницы Вари после переезда в другую страну. Из Белоруссии ребята привезли короткометражный фильм о новогодних приключениях подростков в Минске, а в Узбекистане сняли романтическую картину о любви между парнем и девушкой разных национальностей. Фильмы готовят для показов на различных фестивалях, поэтому пока они недоступны для широкого зрителя.

Проект международных киноэкспедиций организован креативным пространством Киностудии имени М. Горького «Кинокампус Горького» при поддержке Правительства Москвы и нацелен на профориентацию подростков в кино. Реализация программы способствует развитию национального проекта «Культура».

