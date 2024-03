Студенты посетили инженерный центр пожарной робототехники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Олег Макаров, Александр Глуханов, Данила Марков, Алексей Сорокин и Елена Абашина

Студенты СПбГАСУ направления подготовки «Техносферная безопасность» Данила Марков, Алексей Сорокин и Елена Абашина под руководством доцента кафедры техносферной безопасности Александра Глуханова посетили Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» (Петрозаводск). Экскурсию по предприятию провёл инженер ИЦ «ЭФЭР» Олег Макаров. Предприятие является ведущим российским производителем ствольной пожарной техники и роботизированных установок пожаротушения для защиты промышленных, общественных, транспортных и топливно-энергетических объектов.

Цех настройки оборудования ЭФЭР

Студентам показали всю технологическую цепочку по производству ствольной пожарной техники и роботизированных установок пожаротушения: проектирование, производство, сборка, настройка, испытание и программирование комплексов автоматического пожаротушения.

«Для меня экскурсия стала очень интересной и информативной, несмотря на то, что в различных видео на просторах интернета я уже видел технологию изготовления пожарных роботов. В жизни всё это выглядит интереснее и масштабнее. Такие экскурсии закрепляют и углубляют знания, полученные в университете», – сказал Данила Марков.

«Интересно было послушать людей, которые работают в инженерном центре пожарной робототехники: они поделились своими опытом и знаниями. Предприятие уникально, так как в России это единственное производство пожарных роботов. Спасибо университету за возможность побывать на нём», – отметила Елена Абашина.

«Экскурсии на предприятия позволяют студентам совершенствовать профессиональные компетенции, реализовывать свой творческий потенциал и повышают качество профессионального образования. Для преподавателей кафедры посещение производства роботизированной пожарной техники открывает новые направления научно-технических исследований в рамках инновационного образовательного проекта “Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли”. Основная цель нашего визита – создание учебного модуля “Роботизированные установки пожаротушения” на полигоне “Умный труд” для проведения научных исследований и ознакомления делегаций и обучающихся с инновационными методами борьбы с пожарами», – отметил Александр Глуханов.

