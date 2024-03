Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 1961 года во всем мире празднуют День театра. 27 марта поздравляют, разумеется, не только артистов и режиссеров, но и всех, кто имеет отношение к созданию спектаклей: гримеров, художников, костюмеров, технический персонал, билетеров и гардеробщиков. Эти люди делают все, чтобы для зрителей любой поход в театр становился особым событием — можно сказать, праздником. А за фасадом праздника скрывается собственный мир, наполненный не только кропотливой работой, но и традициями, которым сотрудники неукоснительно следуют. О том, какие традиции существуют в некоторых театрах Москвы, — в материале mos.ru.

Капустник в «Мастерской Петра Фоменко»

Давнюю традицию отмечать старый Новый год в «Мастерской Петра Фоменко» заложил основатель театра.

«В 1998 году, когда приказ о создании театра уже был издан, но помещение еще ремонтировали, Петр Наумович предложил всем собраться и “почувствовать” новое место. С тех пор в коллективе этот день считается неофициальным днем рождения театра», — рассказала Анастасия Сергеева, руководитель пресс-службы «Мастерской Петра Фоменко».

Праздник приходится на 13 января. Артисты готовят к этому дню специальные капустники только для сотрудников — билеты на них никогда не продают. Потом их можно посмотреть в записи на официальных страницах театра в социальных сетях. Таким образом, возможность приобщиться к традиции есть и у зрителей.

Общее фото в «Геликон-опере»

После того как на премьерном показе опустится занавес, все артисты, создатели спектакля и сотрудники технических служб театра «Геликон-опера» собираются на сцене для группового фото.

«Мы не только делаем такое фото, но и обязательно обнимаемся, поздравляем друг друга с премьерой. А еще громко кричим: “Ура!” И зрители, если они еще не успели разойтись, слышат нашу радость и смеются», — рассказал солист театра Константин Бржинский, лауреат многочисленных международных конкурсов.

Он уверен: благодаря в том числе этой доброй традиции в театре сохраняется доброжелательная атмосфера, которую сразу же чувствуют и гости. Здесь практически не бывает конфликтов — в «Геликон-опере» работают люди с определенным эмоциональным посылом и настроем.

А закулисные фотографии можно найти на личных страницах артистов в социальных сетях — они с удовольствием делятся снимками.

«У меня накопилось огромное множество таких послепремьерных фото. И даже если в этот момент рядом нет профессионального фотографа, в ход идут наши обычные смартфоны», — сказал артист.

Вся наша жизнь — игра. Как в «Геликон-опере» превратили «Пиковую даму» в кино

Призы в театре «У Никитских ворот»

Необычная традиция театра «У Никитских ворот» — дело Семена Розовского, сына художественного руководителя Марка Розовского. С театром Семен связан всю жизнь: родился на гастролях, вырос, можно сказать, за кулисами, а теперь работает там главным администратором.

«В 2004 году появился приз, который был назван в его честь (как самого объективного и внимательного зрителя). Семен в обязательном порядке смотрел все премьеры, выставлял актерам оценки и по окончании сезона выбирал лучшего. С тех самых пор каждый год перед открытием сезона Семен вручает приз Семена», — рассказала Марина Хилькевич, руководитель пресс-службы театра.

Будучи совсем молодым человеком, Семен Розовский сам копил деньги на первую статуэтку, отказывая себе во всем. Со дня вручения той премии прошло 20 лет — и показалось закономерным переименовать ежегодную награду в «Приз Семена Марковича», но в театре посчитали, что это звучит слишком официально.

А открытие 41-го сезона ознаменовалось рождением новой внутритеатральной награды «Приз сезона». Из трех артистов по результатам честного и объективного голосования будет выбран один. Именно он получит желанный приз.

Пять книг, которые стоит перечитать: выбор Марка РозовскогоМарк Розовский: Всех персонажей «Горя от ума» можно встретить на современной тусовке

Правила Театра кукол

А вот артисты Московского театра кукол никогда не трогают без разрешения чужую куклу.

«Такая примета действительно есть, — рассказывает художественный руководитель театра Борис Голдовский. — Если кукла перед спектаклем попадает в руки другому артисту, то во время выступления она может сломаться, перестать “слушаться” своего актера. Дело в том, что если артист работает с одной и той же куклой много лет, то она становится будто бы его продолжением».

Традиция не давать своих кукол другим существует в театре уже очень давно — практически со времени его основания в 1930 году.

Кроме того, если случайно обронить куклу, следует обязательно попросить у нее прощения.

«Актеры действительно очень трепетно и серьезно относятся к своей кукле в силу того, что это их персонаж, их образ, альтер эго. Если кукла нечаянно упала, хороший актер обязательно мысленно извинится перед ней», — добавил Борис Павлович.

Актеры Московского театра кукол никогда не находятся в служебных помещениях и гримерных в верхней одежде, не ходят в уличной обуви по сцене — это табу. «Сцена — место для нас священное, и, конечно, к нему надо относиться очень уважительно», — сказал художественный руководитель.

Необыкновенный театр. Как Сергей Образцов влюбил весь мир в своих куколДом для кукол: как у театра Сергея Образцова появилось свое здание

О приметах и суевериях

Со сценой связано много примет и суеверий, которых в театрах часто придерживаются и сегодня. Например, считается, что найти на сцене гвоздь — к счастью, поэтому актеру можно ждать предложения новой интересной роли. Если на сцену выбежит кошка — тоже к добру: предстоящий спектакль пройдет на ура.

А вот уронить текст пьесы на репетиции считается дурным знаком — жди провала: постановка не найдет отклика у зрителей, да и сам артист с ролью не справится. Чтобы избежать злой судьбы, нужно сразу же сесть на упавшие листы — тогда есть шанс, что проклятье обойдет стороной. Еще во время репетиций категорически не рекомендуется прикасаться к семечкам. Ничего хорошего, по поверью, это не принесет — спектакль не даст планируемой прибыли.

Если хотите пожелать любимому артисту удачи перед выступлением, делать этого все-таки не стоит. Вы отвадите от него беду, призвав, наоборот, неудачу или же просто сказав «ни пуха ни пера». Если по ходу сюжета актеру надо лечь в гроб, то заботливые коллеги заранее кладут туда бутылку крепкого напитка, а потом, после показа, распивают ее вместе за здоровье.

Есть место и настоящей мистике. Актеры и режиссеры с подозрением относятся к некоторым отдельным пьесам, например авторства Михаила Булгакова и Николая Гоголя. Считается, что к работе нужно подходить с огромной осторожностью — детали зависят от контекста и конкретной задумки режиссера.

Если речь о кукольном театре, то не надо класть куклу вниз лицом: ею может завладеть злой дух, а спектакль, само собой, не будет удачным.

Едва ли не самое священное в театре место наравне со сценой (которую, к слову, нельзя пересекать поперек) — гримерка. Заходить туда можно только с левой ноги. Подходят ответственно даже к нумерации: например, число 13 в гримерных некоторых театров отсутствует вовсе. На дверь ничего нельзя вешать — это отпугнет удачу.

Приметы могут со временем трансформироваться, некоторые артисты придумывают для себя собственные ритуалы, другие категорически в них не верят. Но в одном они сходятся всегда: выходить на сцену нужно с любовью и верой в то, что делаешь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI