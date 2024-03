Современные дворы, новые детские и спортивные площадки: как преобразились ТиНАО благодаря «активным гражданам»

Source: MIL-OSI Russian Language News

По итогам голосований в проекте «Активный гражданин» в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) благоустроили территории общей площадью около 120 гектаров. Почти 350 тысяч мнений высказали москвичи по вопросам улучшения городских пространств. С момента создания проекта «Активный гражданин» прошло свыше 80 голосований, касающихся ТиНАО.

По решению «активных граждан» в ТиНАО реконструировали общественную библиотеку, устанавливали праздничные елки, а также реализовали многие другие проекты. Местные жители голосовали за озеленение территории, формат обустройства детских и спортивных площадок, организацию в парках мест для выгула домашних животных. Горожане выбирали, какими будут скамейки, цветочные клумбы и другие элементы окружающего пространства.

Так, в поселении Внуковском приведены в порядок территории образовательных учреждений, а детские площадки оснащены функциональными спортивными и игровыми зонами.

Новый дизайн приобрела зона отдыха, расположенная в деревне Ликове. Там установили парковые диваны с навесом, новые скамейки и урны.

Масштабные работы планируется провести в поселении Краснопахорском. Граждане делятся своим мнением о перспективах благоустройства детской и спортивной площадок. А на территории деревень Былово, Романцево и Юрово уже выросли детские городки и появились новые спортивные тренажеры.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,8 миллиона человек, прошло свыше шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

