Собянин поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта

В дни тяжелых испытаний особенно чувствуется сила нашей сплоченности и единства. Без преувеличения на помощь пришел весь город. Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле». 44 бригады скорых и три медицинских вертолета были отправлены на место трагедии. Врачи делают все для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Больше 100 сотрудников московской скорой помощи и центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших. Всего в больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян. Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь.

110 cоциальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает из других регионов страны.

«Огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес. Свыше 215 миллионов рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 миллионов рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительный сервисы. Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой. Огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Ранее Мэр Москвы сообщил, что город и область уже начали совместно выплачивать денежные компенсации пострадавшим. Размер компенсаций составляет от 500 тысяч до трех миллионов рублей.Также вместе с Московской областью город взял на себя организацию похорон погибших.

В связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл» 23 и 24 марта в Москве были отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

24 марта Владимир Путин объявил днем общенационального траура.

