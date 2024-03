Собянин: Всемирный день театра Москва по традиции отметит акцией «Ночь театров»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 марта отмечается Всемирный день театра. Сергей Собянин поблагодарил артистов и всех работников сцены, которые каждый день щедро делятся со зрителями частью своей души.

«Театральный сезон в столице проходит, как всегда, очень успешно. В прошлом году театры Москвы поставили более 23 тысяч спектаклей, среди них более 300 премьерных показов. Постановки посмотрели свыше 4,6 миллиона человек. Более миллиона зрителей рукоплескали московским артистам в январе — феврале нынешнего, 2024 года», — рассказал Мэр Москвы в своем блоге.

Большинство москвичей в театре первый раз оказываются раньше, чем в школе. В прошлом году знаменитый «Уголок дедушки Дурова» посетили 152 тысячи детей и взрослых. Самым популярным стал спектакль «Необыкновенное путешествие», в котором зрителей ждут встречи с собаками, кошками, слонами, верблюдами и другими четвероногими артистами уникального театра.

В старейшем Московском театре кукол на Спартаковской улице с большим успехом идет «Знаменитый Мойдодыр», «Аладдин» и другие замечательные сказочные постановки. В 2023 году спектакли посетили 83 тысячи человек. Почти четверть миллиона зрителей принял Театр Терезы Дуровой, основу репертуара которого составляют музыкальные спектакли для всей семьи. Наиболее популярен среди них мюзикл «Летучий корабль».

Отдельное место в культурной жизни Москвы занимает множество небольших театров, расположенных в жилых районах. Вместимость их залов сравнительно невелика, но они неизменно собирают аншлаги.

Московский государственный историко-этнографический театр на улице Рудневой в Бабушкинском районе, например, предлагает взрослым и детям посмотреть 32 спектакля.

В репертуаре «Ведогонь-театра» в Зеленограде 32 постановки — это и классика, и современная драматургия, и спектакли для детей и подростков. В афише фольклорного центра «Москва», расположенного в Филевском Парке, можно увидеть мюзиклы Глеба Матвейчука, драматические спектакли, концерты ансамблей «Русы», «Мастера России» и многое другое. Еврейский театр «Шалом» в Нагорном районе приглашает на 11 спектаклей для детей и взрослых.

Как всегда, много интересных премьер в центральных театрах. Постановку «Лес» режиссера Егора Перегудова, посвященную 200-летию со дня рождения Александра Островского, можно увидеть в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Премьера спектакля «Смертельный номер» режиссера Владимира Машкова состоялась в Театре Олега Табакова. Московский академический театр сатиры открыл юбилейный, 100-й сезон пьесой «Иван Васильевич», которая была написана Михаилом Булгаковым 90 лет назад специально для сцены, но никогда на ней не ставилась.

В «Мастерской Петра Фоменко» горожанам представили премьеру спектакля Ивана Поповски по мотивам пьесы Антона Чехова «Вишневый сад», а в «Современнике» — постановку «Мещане» режиссера Павла Сафонова по драматическому эскизу Максима Горького. В Театре имени Пушкина вновь идет неизменно популярная «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

«Уверен, что нынешний год будет не менее щедрым на премьеры. Приходите в московские театры», — пригласил Сергей Собянин.

По традиции Всемирный день театра Москва отмечает акцией «Ночь театров». В этом году в ней участвуют около 70 учреждений, которые проведут более 80 мероприятий, включая специальную детскую программу. Гостей ждут спектакли, концерты, кинопоказы, лекции, открытые репетиции, актерские читки, квесты, встречи с артистами и даже экскурсии по театральному закулисью.

За последние 10 лет в Москве обновили 85 зданий 40 театров. Это 70 процентов от общего количества. В этом году должны завершиться ремонтно-реставрационные работы в Центре театра и кино на Поварской.

Собянин рассказал о современных технологиях, которые используют театры Москвы

